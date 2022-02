Zo ontwerp je een modern thuiswerkkantoor

Inmiddels heeft bijna iedereen wel een plek in huis vrijgemaakt om te gebruiken als thuiskantoor. Hopelijk zit je niet meer aan de keukentafel, want dan vervaagt de grens tussen thuis en werk wel heel erg. Als je het getroffen hebt, dan is er nog een kamer vrij in huis welke je omgetoverd hebt tot kantoor. Heb je deze al volledig ingericht of heb je weinig gedaan aan de aankleding hiervan? Aangezien je hier veel uur per dag doorbrengt is het natuurlijk wel zo fijn als deze plek comfortabel aanvoelt en productiviteit stimuleert. We geven je graag wat tips op het gebied van de inrichting.

Start met verlichting

Verlichting is erg belangrijk in je kantoor en dit mag ook best wat gezelligheid uitstralen. In plaats van standaard tl-buizen kun je LED spotjes installeren die de ruimte een strakke afwerking geven. Als je deze kunt dimmen ben je écht goed bezig, want zo kun je de verlichting aanpassen aan je mindset en aan de seizoenen. Voor een hypermoderne touch kun je LED strips onder je bureau plaatsen, welke je van kleur kunt laten veranderen. Zo voelt je kantoor echt high tech aan, zonder dat je er al teveel moeite in hoeft te stoppen.

Kies je meubelen zorgvuldig

Het is logisch dat kantoormeubelen niet de allermooiste zijn, want ze zijn nou eenmaal voor een bepaald doel ontworpen. Het is voornamelijk belangrijk dat je meubelen kiest die ervoor zorgen dat jij meerdere uren comfortabel en zonder afleiding kunt werken. Denk hierbij aan een fijne bureaustoel waarvan je de zitting en de leuningen kunt verstellen, maar ook aan een bureau wat naar jouw wensen ingericht kan worden. Een sta-zitbureau kan ook nog eens erg van pas komen, als je bijvoorbeeld lange meetings hebt en je graag niet te lang achter elkaar zit.

Kleed het aan

Net als dat een daadwerkelijk kantoor planten en aankleding bevat, mag jij dit ook best in jouw kantoor plaatsen. Je hoeft niet direct nieuwe planten aan te schaffen, maar je kunt er simpelweg ook eentje vanuit de woonkamer naar je kantoor verplaatsen. Dit staat niet alleen leuk in de achtergrond van je videomeeting, maar geeft je ook wat meer energie. Verder kun je de boel wat aankleden door fijne geurkaarsen die jouw stresslevels verlagen, fijne posters met aanmoedigende quotes of vakantiekiekjes in mooie lijsten. Zo voelt het niet alleen modern maar ook persoonlijk aan.