Zo oogt jouw woonkamer superluxe

Heeft jouw woonkamer een kleine upgrade nodig, omdat je de indeling bijvoorbeeld al jaren hetzelfde hebt of je de inrichting gewoon een beetje zat bent? Je bent bij het juiste artikel beland, want we vertellen je graag een paar manieren om jouw woonkamer om te toveren in een chique ruimte met flair. We willen allemaal wel een beetje luxe in huis, maar liever niet al te veel hiervoor betalen. Lees snel verder, want met een paar kleine aanpassingen zorg je direct voor een groots effect.

Een gave haard

Als jij aan een open haard denkt, waar denk je dan aan? Vaak associëren we open haarden al snel met een luxe omgeving, zoals kastelen of villa’s. Je kunt uit ontzettend veel typen open haarden kiezen, maar we raden vooral de gashaard aan. Deze hoef je niet op te stoken, je hebt geen hout nodig en je ruikt deze eigenlijk niet vergeleken met een ‘echte’ haard. Je kunt gashaarden kopen die als een soort tunnel tussen twee kamers zitten of bijvoorbeeld een inbouwgashaard met een heel strak uiterlijk. Dit voegt direct een luxe uitstraling toe aan de ruimte, zonder dat je verder iets hoeft te veranderen.

Stijlvolle raamdecoratie

Al heb jij de meest luxe designermeubels, met vieze of te korte gordijntjes oogt de gehele ruimte goedkoop. Zorg dus dat je investeert in mooie raamdecoratie. Het maakt eigenlijk niet uit wat voor type raamdecoratie het is, als het maar goed op maat gemaakt is, schoon is en kreukvrij. Gordijnen moeten tot de grond komen – wellicht een halve centimeter erboven zodat ze net de grond niet raken – en rolgordijnen moeten mooi aansluiten in de kozijnen. Dit oogt strak, netjes en daardoor een stuk luxer. Kijk ook of je wat luxe materialen kunt gebruiken, zoals velvet, lees of gelakt hout. Dit versterkt de uitstraling en ziet er verzorgd uit.

Niet te veel decoratie

Soms kun je beter niet al te veel spullen in huis zetten. Als je in een ruimte komt met ontzettend veel spulletjes oogt het eerder rommelig dan chic, nietwaar? Een luchtige en bijna lege ruimte met grote meubelen komt luxer over, ook al kost dit een stuk minder dan een ruimte vol vazen, schilderijen en planten. Less is more! Probeer dus de hoeveelheid decoraties te minimaliseren en kies sprekende objecten die wellicht wat groter van formaat zijn. Zo kun je wel de ruimte mooi decoreren en personaliseren, zonder dat het overmatig wordt.