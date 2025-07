Zo pakt Nederland zijn koffer in

Laatst geüpdatet op juli 23, 2025 by Redactie

We boeken vaak last minute, maar hoé we onze koffer inpakken is allesbehalve impulsief. Nederlanders maken er een ware wetenschap van. Uit een enquête onder ruim 1.500 reizigers van dé VakantieDiscounter blijkt dat lijstjes, slimme trucjes en strategisch wegen vaste prik zijn. Van sokken in schoenen tot oprolmethodes: de Hollandse vakantieganger pakt met militaire precisie in. En het liefst in een koffer tot 20 kilo, met een boek in de handbagage.

Inpakken met een plan: wegen, trucs en lijstjes

Nederlanders pakken over het algemeen voorbereid in: 92% checkt van tevoren hoeveel kilo ze mag meenemen en 87% weegt de bagage thuis. Dit om onnodige kosten op het vliegveld te voorkomen. Slechts een kleine groep (3%) laat het aan het toeval over.



Om de ruimte in de koffer zo slim mogelijk te benutten, gebruikt ca. twee derde van de respondenten handige trucjes. De populairste truc die wordt genoemd is het oprollen van kleding. Dat wordt door meer dan een derde van de respondenten genoemd. Bijna even vaak worden mini-verpakkingen en een capsule wardrobe aangegeven als inpaktruc. Een capsule wardrobe is een slim samengestelde set kledingstukken die allemaal met elkaar te combineren zijn.



Een creatieve 23% stopt sokken of ondergoed in schoenen om ruimte in de koffer te winnen. 22% trekt de zwaarste kledingstukken aan tijdens de vliegreis om gewicht in de koffer te beperken. Toch doet niet iedereen mee: bijna een derde van de mensen gaf aan géén enkel inpaktrucje te gebruiken: kleding gaat ‘gewoon’ in de koffer en vol is vol.



In de enquête werd ook onderscheid gemaakt tussen vier inpaktypes. Laura Vlaanderen van dé VakantieDiscounter zegt daarover: “Iedereen heeft een eigen methode, maar de meeste mensen pakken heel gestructureerd in.” De reisaanbieder zag lijstjesmakers (44%), last-minute-inpakkers (35%), wat-als-pakkers/scenario-pakkers (14%) en minimalisten (10%). Opvallend is het verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen pakken vaker op het laatste moment of nemen zo min mogelijk mee. Vrouwen plannen liever: 45% maakt een lijstje en 18% denkt in scenario’s, zodat er voor elke situatie en gelegenheid de juiste spullen zijn. “Inpakken is bijna een karaktertest en wordt verheven tot een soort sport: strategisch inpakken, onder het maximaal toegestane gewicht blijven, en toch niets vergeten. De gemiddelde vakantieganger weet wat hij doet”, zegt Laura.

Vergeten

Maar liefst 59% gaf aan vooral te vrezen voor het vergeten van de telefoonoplader. Daarvoor heeft Laura een tip: “Een item vergeten dat je dagelijks gebruikt is niet handig, maar focus vooral op de zaken die je voor jouw situatie niet makkelijk in het buitenland kan kopen. Een telefoonoplader is vrij universeel en kun je snel vinden in een plaatselijke gadgetwinkel of grote supermarkt. Zaken als medicatie op recept, antiallergische producten of een reservebril kun je beter hoger op je inpaklijstje zetten en eventueel klaarleggen op de laatste plek waar je komt voor je van huis vertrekt. Denk aan de plek naast je huissleutels of op de mat bij de voordeur.”

Handbagage + ruimbagage = de norm

Driekwart van de Nederlandse vakantiegangers neemt een combinatie van handbagage en ruimbagage mee. Slechts 7% checkt meer dan 20 kilo in, terwijl 17% met alleen een handbagage-trolley reist. Vooral jongeren tussen de 26 en 35 jaar reizen licht: bijna één op de drie (30%) neemt alleen handbagage mee. Ouderen pakken juist zwaarder: tussen de 36 en 75 jaar neemt zo’n 70% tot 77% een combinatie mee. Het aandeel dat méér dan 20 kilo ruimbagage incheckt piekt bij 46-65-jarigen (9%).

Boek of e-reader: handbagage-essential

De onbetwiste nummer één voor de handbagage is een boek of e-reader. Dat werd genoemd door ongeveer de helft van respondenten. Met de jaren neemt de liefde voor lezen toe: bij 66-75-jarigen noemt één op de vier dit als handbagage-essential, tegenover slechts 10% van de 26-35-jarigen. Andere opvallende handbagage-items: een noodsetje kleding, reispilletjes én spelletjes.

Welk type inpakker ben jij? Doe de check!