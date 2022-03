Zo reis je veilig van en naar de luchthaven

Reizen is een fantastische manier om kennis te maken met andere culturen en leefwijzen. Het verbreedt je horizon en je wordt er daadwerkelijk een gelukkiger mens van. Maar als vrouw, alleen of in gezelschap, reizen brengt helaas wel wat risico’s met zich mee. Het is daarom belangrijk dat je jouw activiteiten en reizen zo veilig mogelijk organiseert. In dit artikel geven we daarom enkele tips om veilig van en naar de luchthaven te reizen.

Vertel anderen over je plannen

Of je nu alleen reist of met een partner of groep reist: het is belangrijk dat vrienden, familieleden of collega’s op de hoogte zijn van jouw plannen. Door anderen te laten weten wanneer je vertrekt en door ze op de hoogte te houden van jouw reisondernemingen, is het thuisfront gerust en is er altijd iemand die weet waar jij je bevindt.

Reis met eigen vervoer

Soms vertrekken vluchten op de meest ongunstige momenten of is een luchthaven slecht te bereiken met het openbaar vervoer. Reis daarom bij voorkeur met het eigen vervoer naar de luchthaven. Duur? Welnee! Bij Parkos reserveer je een parkeerplek bij de luchthaven voor een schappelijke prijs. Of je nu op zoek bent naar een parking bij Eindhoven airport of Schiphol airport: bij Parkos regel je het eenvoudig en voordelig.

Doe je research

Zoek, voor je op reis gaat, zoveel mogelijk uit over jouw reis, bestemming en de praktische zaken op de luchthaven. Ontdek waar jouw vlucht vertrekt, hoe je hier het snelst kunt komen en op welk moment je moet vertrekken. Houd bovendien de vluchtgegevens in de gaten via de website van de luchthaven. Door goed voorbereid op reis te gaan, kom je niet voor vervelende verrassingen te staan.

Vermijd ’s nachts reizen

Soms is het onvermijdelijk om ’s nachts te reizen als je op vakantie gaat, maar probeer dit zoveel mogelijk te voorkomen als vrouw alleen. ’s Nachts is het helaas nu eenmaal onveiliger dan overdag. Probeer een vlucht overdag te reserveren als dit mogelijk is. Zelfs als dit iets duurder is, is het de extra kosten absoluut waard. Als er alleen avond- of nachtvluchten beschikbaar zijn, reis dan met iemand anders van en naar de luchthaven of ga met het eigen vervoer.

Draag belangrijke documenten op het lijf

Om jouw documenten en geld veilig te stellen als je op reis gaat, is het slim om deze altijd bij je te dragen. Bewaar daarom jouw paspoort, pasjes en geld niet in een handtas of in de bagage, maar draag deze op het lijf. Hiervoor zijn er allerlei handige tasjes beschikbaar die je om jouw middel of om de nek kunt dragen. Zo heb je altijd jouw belangrijkste zaken bij je, zelfs als je jouw bagage of tas kwijtraakt.

Gebruik een tracking app

Voor familieleden die zich zorgen maken, of vrouwen die zich onveilig voelen op straat, zijn er diverse apps beschikbaar om in contact te blijven met familie en vrienden tijdens het reizen. Veel apps zijn bedoeld voor vrouwen die ’s avonds alleen over straat gaan, maar ook bij het reizen van en naar de luchthaven kunnen ze wat rust bieden. Download Shake2Safety, Circle of 6 of Life360 voor een stukje extra zekerheid onderweg.