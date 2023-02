Zo richt jij je woon- en slaapkamer op sfeervolle wijze in

Laatst geüpdatet op februari 15, 2023 by Redactie

Voor veel mensen vormen de woon- en slaapkamer de belangrijkste ruimtes in huis. Na een dag hard te hebben gewerkt, is er niets fijner dan onder een plaid op de bank te kruipen. Pak er een glas wijn of fris bij, zet je WoodWick kaarsen aan en geniet van een goede film of serie. Een momentje voor jezelf! Aan het eind van de avond duik je onder het wollen deken in de slaapkamer, om volledig uitgerust aan een volgende dag te kunnen beginnen. Tevens is de slaapkamer in het weekend de ruimte waar je tot laat in de ochtend met je partner bijpraat, waar je de kinderen in bed uitnodigt om nog even door te slapen, enzovoorts. Het is echter niet vanzelfsprekend dat deze ruimtes hiertoe uitnodigen. Hoe zorg je dat de woon- en slaapkamer op sfeervolle wijze worden ingericht? In dit artikel lees je er meer over.



Het sfeervol inrichten van een woon- of slaapkamer hoeft niet te betekenen dat je het volledige interieur vernieuwt. Het gebruik van bijvoorbeeld een House Doctor vaas als eyecatcher kan al voldoende zijn!

Zorg dat de rommelige hoekjes in je interieur nauwelijks opvallen

Een interieur kan snel rommelig ogen, wat vaak het gevolg is van de verschillende rommelige hoekjes. Denk aan een hoek met het speelgoed van je kinderen, een hoek waar verschillende interieurstijlen gecombineerd zijn, enzovoorts. Je leidt de aandacht hierbij weg, door als tegenhanger een aantal eyecatchers in je interieur te verwerken. De House Doctor vazen zijn daar een voorbeeld van, maar bijvoorbeeld ook de populaire WoodWick kaarsen en een stijlvolle wand- of plafondlamp. Op welke manier verwerk jij momenteel enkele eyecatchers in het interieur van je woon- en slaapkamer?



Tip: voeg meer kleur aan een ruimte toe, door een grote kamerplant te gebruiken. Ook een kamerplant kan als eyecatcher dienen.

Creëer een huiselijke sfeer met de intense geur van kaarsen

Het creëren van een huiselijke, gezellige sfeer zit niet alleen in de accessoires die je in huis gebruikt. Denk ook aan het effect van een vrolijk brandende kaars. Reeds werden de WoodWick kaarsen kort genoemd. Uniek aan deze kaarsen is het houten lont hiervan, welke voor een vrolijk knisperend vuurtje zorgen. Daarbij komt bij het gebruik van deze kaarsen een intense geur vrij. De combinatie van het knisperende vuurtje en deze prettige geur maakt dat de kaarsen een heel rustgevend effect op je hebben.