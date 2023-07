Zo ruim je je kast op en organiseer je het

Laatst geüpdatet op juli 5, 2023 by Redactie

Een opgeruimde kledingkast is als balsem voor de ziel, maar velen van ons houden vast aan oude kleren die nooit worden gebruikt. Hoe lang is het geleden dat je je kast hebt opgeruimd? Hier zijn enkele eenvoudige tips die je kunnen helpen een beetje georganiseerd te worden.

Zo ruim je je kast op

Stap 1: Inventariseren en sorteren

Begin met de balans op te maken en ontdek wat er diep in de kast verstopt zit. Leeg de kast en sorteer je kleding in verschillende categorieën. Leg bijvoorbeeld truien op de ene stapel, broeken op een andere, enzovoort. Ga dan één categorie tegelijk door en vraag jezelf af waarom je deze specifieke items hebt bewaard. Overweeg hoe vaak ze worden gebruikt en hoe goed ze passen. Probeer dan een aantal moeilijke beslissingen te nemen totdat je verschillende items van elke stapel hebt verwijderd.

Stap 2: Doneer en geef weg

Oude kleren weggooien doet niemand goed, dus vraag vrienden, familie en kennissen of ze je opgeruimde kleren willen. Als je nog niet helemaal klaar bent om los te laten, wil iemand misschien van kleding met je ruilen. Kleding ruilen binnen de vriendenkring is een leuke manier om nieuwe stijlen en pasvormen uit te proberen zonder nieuwe kleding te hoeven kopen. Als niemand die je kent de kleding wil aannemen, kun je ze ook doorverkopen of doneren aan een inzamelingsactie, zodat anderen ervan kunnen profiteren.



Als de kleding te versleten is om te bewaren, raden we je aan om ze in te leveren bij een recyclingcentrum, kringloopwinkel of Leger des Heils. Maar daag jezelf ook uit om nieuwe creatieve manieren te vinden om oud gescheurd textiel met een sentimentele waarde te gebruiken. Misschien kan het aan elkaar worden genaaid tot een lappendeken of een stoffen tas? Laat de fantasie de vrije loop!

Stap 3: Weg met pluisjes en

Als je eenmaal hebt besloten welke kleding een plekje in je garderobe verdient, is het tijd om de kleding een beetje op te frissen. De meeste dingen kunnen worden opgelost met het juiste gereedschap en een beetje geduld. Naai losgekomen knopen terug, patch over gaten en knip losse draden af. Oppervlakkig vuil, pluisjes en stof kunnen worden verwijderd met een kledingborstel. We raden aan om wegwerpproducten te vermijden en in plaats daarvan te investeren in kledingverzorgingsproducten die lang meegaan.

Stap 4: Blaas de kleding nieuw leven in

Kleding en huishoudtextiel dat in een benauwde ruimte is opgeborgen, kan kreuken en een beetje muf ruiken. Dan lijkt het misschien logisch om schoon te wassen om geurtjes te verwijderen en het strijkijzer eruit te halen om kreuken te verwijderen. Maar het wassen en strijken van de kleding veroorzaakt veel slijtage aan het textiel en moet zo min mogelijk worden gedaan. In plaats daarvan raden we een andere methode aan die dezelfde resultaten behaalt en ook energiezuiniger, zachter en effectiever is: de kleding stomen.



De stomer is een zacht alternatief voor zowel wassen als strijken als je je textiel snel wilt opfrissen. De hete stoom valt bacteriën en geuren aan en maakt de kleding kreukvrij. De stoom zorgt er ook voor dat de kledingvezels opzwellen en de stof zachter wordt, zodat details en textuur er beter uitzien voor een natuurlijker resultaat dan bij een strijkijzer.

Stap 5: Organiseren en optimaliseren

Als de kleding fris en gesorteerd is, is het tijd om alles netjes en gemakkelijk toegankelijk te ordenen. Deze stap is een uitstekende gelegenheid om ruimte te maken voor de kledingstukken die voorheen in het verste deel van de kledingkast lagen. Laat je inspireren door je eigen kledingstukken en vind nieuwe kledingcombinaties.

Stap 6: Creëer een tijdloze garderobe

De mode-industrie wordt tegenwoordig grotendeels gekenmerkt door impulsaankopen en fast fashion. Statistieken variëren, maar er wordt gezegd dat we gemiddeld 20% van de kleding in onze kledingkast gebruiken. Dat, in combinatie met de consumptiepatronen die we vandaag de dag zien, is ongetwijfeld stof tot nadenken. Als je nu een frisse en opgeruimde kledingkast hebt, maak dan van de gelegenheid gebruik om rustig na te denken over hoe je wilt dat je garderobe voor de lange termijn eruitziet.



Bedenk hoe je een tijdloze garderobe kunt bouwen met kleuren, materialen en pasvormen die passen bij jouw persoonlijke stijl. Als je de kans hebt, probeer dan te investeren in kleding en huishoudtextiel van hoge kwaliteit die je jezelf jarenlang kunt zien gebruiken. Trends komen en gaan, maar op de lange termijn is het belangrijker om te investeren in kleding waar jij je goed in voelt.

Stap 7: Zorg voor de kleding die je al hebt

Voor om je garderobe er fris uit te laten zien, vergeet niet om je favoriete kleding te verwennen met zachte kledingverzorgingsproducten die de levensduur verlengen en tegelijkertijd het uiterlijk van je kledingstukken verbeteren. Kleding die goed wordt verzorgd, kan lang meegaan en door meerdere generaties worden gebruikt.