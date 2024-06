Zo stijl je regency-core à la Bridgerton in je eigen interieur

Laatst geüpdatet op juni 18, 2024 by Redactie

Nu het tweede deel van seizoen drie van de razend populaire Netflix-serie Bridgerton is begonnen, is iedereen weer helemaal in de wolken van het regency-tijdperk. Uit cijfers van online veilingplatform Catawiki blijkt zelfs dat er een toename van 60 procent in zoekopdrachten naar regency-objecten was de week na de release van het tweede seizoen. Ook zo’n fan van het kostuumdrama? Catawiki-experts delen hun beste tips om je huis om te toveren tot een waar Bridgerton-paleis.



Hoewel de serie zich afspeelt in het regency-tijdperk, is het decor van de Bridgerton-set een moderne spin op de interieurstijl, met weelderige, volle tinten pastelblauw, gouden accenten, rijke stoffen en klassieke ornamenten. Leonne van Bakel, antiek-expert bij Catawiki, legt uit: “Klassiek geïnspireerde interieurs in stijlen zoals regency zijn altijd al populair geweest en zijn nooit uit de mode gegaan. Regency-core, een modernere kijk hierop, is de afgelopen jaren een enorm populaire interieurtrend geworden omdat het alle glamour, weloverwogen kleurkeuzes en vorstelijke patronen van de regency-periode combineert met een eigentijdse twist.”

Leonne deelt vijf eenvoudige tips die aansluiten bij de trends in de laatste vier afleveringen:

1. Statement pieces

Eén of twee neoklassieke blikvangers zoals een vergulde spiegel, een zetel in regency-stijl of een kristallen kroonluchter zorgen instant voor een subtiele regency-sfeer in je interieur.

2. Oude brieven inkaderen

Elke Bridgerton-fan weet dat brieven een personage op zich zijn in de serie. Door oude brieven in te lijsten in vergulde kaders, bewaar je niet alleen herinneringen of verhalen, maar voeg je ook meteen een vintage touch toe aan je interieur.

3. Luxueuze stoffen

In Bridgerton spelen ook stoffen een belangrijke rol, zowel in de extravagante kostuums als in het weelderige decor. Door in je interieur voor luxueuze stoffen te kiezen bij bijvoorbeeld gordijnen en kussens, creëer je automatisch een gevoel van luxe.

4. Kies voor poedertinten

Kiezen voor poederblauw en -groen in je interieur is een eenvoudige manier om de elegantie van het regency-tijdperk thuis te creëren. Deze zachte kleuren brengen een vleugje tijdloze verfijning terwijl ze ook makkelijk kunnen worden gecombineerd met andere interieurstijlen.

5. Regency-hosting

Zilverwerk is de laatste tijd enorm in populariteit gestegen en door te investeren in specifieke stukken, voeg je eenvoudig wat Bridgerton-charme toe aan je tafel. Laat je inspireren door de enige echte Lady Danbury, bekend van haar legendarische soirées en onvergetelijke dinerparty’s waar zilveren servies, fijn porselein en kristal een prominente plaats innemen.