Zo style je bloemrijke december decoraties

Bezorg jezelf een zen-moment tijdens de drukke decembermaand en ga aan de slag met Cymbidum en Anthurium. Je komt helemaal tot rust tijdens het stylen. En het is natuurlijk extra genieten van je eigen creaties. Je hebt maar een paar bloemstelen nodig om een fleurig wow-effect te creëren. Maak een blikvanger op tafel, een bloemenwolk of originele muurdecoratie.

Sterke bloemen

Waar de Anthurium één imposante bloem per steel heeft, zitten er aan een Cymbidium minimaal tien. Zet ze solo in de vaas of combineer voor een volwaardig boeket twee of drie takken met siergrassen. Extra fijn: van beide bloemen kun je gemakkelijk drie weken genieten. Als pronkstuk in een solovaas, als elegante decoratie op de kersttafel of voor extra glamour op oudjaarsavond. Breng een bezoekje aan de bloemist en ga aan de slag.

Op tafel

Geef je feestelijke decembertafel een twist en kies eens voor een alternatieve kleurstelling. Als de tafel een witte basis heeft met kleed en servies, kun je ook heel goed voor okergele, roze en bruine Anthuriums en Cymbidiums kiezen. Snij de bloemen kort af en zet ze in kleine vaasjes. Zo zorg je dat je dat je tijdens het diner elke tafelgenoot blijft zien.

Aan de muur

Wie denkt dat muurbloempjes saai zijn, vergist zich. Op heel eenvoudige wijze maak je met de Anthurium en Cymbidium een echte blikvanger aan de muur. Kies voor een vaas met oren zodat je ‘m met touw kunt ophangen. Vul met water en zet er een paar bloemstelen in en… klaar! Extra feestelijk maak je het, wanneer je een krans van ledlampjes achter de bloemen hangt. Anthurium en Cymbidium lijken dan extra te shinen.

In de lucht

Op een feestelijk gedekte tafel heb je niet altijd plek om veel bloemdecoraties neer te zetten. Oplossing: maak een bloemenwolk. Dat lijkt ingewikkelder dan het is! Gebruik een stukje kippengaas. Maak hier een koker van en steek er bloemen in. Het makkelijkst is om dat midden boven de tafel te doen. Anthuriums en Cymbidiums zijn hiervoor ideaal omdat ze een stevige steel hebben. Over watergeven hoef je je geen zorgen te maken. Gebruik de speciale waterbuisjes die aan de stelen zitten als je de bloemen bij de bloemist koopt. Heb je geen waterbuisjes? Haal dan na afloop van het feestje de bloemen weer uit de wolk, snij de steel een paar centimeter korter en zet ze in een vaas met water.

Tableau

Serveer je drankjes en wil je indruk maken? Zet een aantal vaasjes met kort afgesneden bloemen op het dienblad. Uitgeserveerd? Na afloop zet je het als een tableau op een sidetable of op de koffietafel. Voeg wat theelichtjes toe en… geniet verder!



