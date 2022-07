Zo style je een open kast

Open kasten kunnen een ideaal design hulpmiddel zijn voor je huis. Ze hebben een breed scala aan toepassingen, van een scheidingswand tot een mooi middelpunt tot een functionele opbergoplossing. Een open wandkast kan de perfecte optie zijn voor belangrijke items die je elke dag gebruikt, maar ook als een plek om opvallende items te presenteren. Maar hoe mooi deze vorm van kasten ook zijn, het feit dat het open is en alles wat je erop zet te zien is, vereist een goede opstelling en styling. Wij zijn hier om te helpen. Hier zijn onze tips voor het stylen van open kasten.

Zet items die je stijl weerspiegelen en karakter toevoegen aan de ruimte

Wat zijn de beste dingen om op een open kast te plaatsen? Natuurlijk komt dit neer op persoonlijke stijl, maar we raden je aan ervoor te zorgen dat wat er op je planken staat echt je leven weerspiegelt en een genot is om naar te kijken – vol met herinneringen en stukken die echt iets betekenen. Denk aan je mooiste aardewerk, vazen ​​en ornamenten, maar ook aan persoonlijke spullen zoals foto’s en kunst. De rekken moeten worden gevuld met items die herinneringen oproepen die je koestert. Boeken zijn een ander element dat je altijd in je open kasten moet opnemen, boeken maken immers een huis tot een thuis.

Speel met hoogtes

Het doel van open kasten is, ja, om objecten in je huis op te bergen, maar ook om een ​​visuele aantrekkingskracht te creëren in de ruimte. Een van de beste manieren om dit te doen, is door met de hoogte op de planken te spelen. De beste manier om een opvallende open kast te creëren, is door items te tonen die variëren in hoogte. Je wilt duidelijke lijnen vermijden – mix en match formaten om te voorkomen dat het te samengesteld aanvoelt. Leg misschien wat boeken op hun kant met een decoratief accent erop. Zet dan een korte kaars naast een hoge lamp. Deze variantie zorgt ervoor dat je ogen van plaats naar plaats reizen.

Voeg wat leven toe

Je hebt de open kast gestyled met boeken, vazen en persoonlijke spullen en toch heb je het gevoel dat er iets ontbreekt. Dat is waarschijnlijk zo! De kast zal nooit compleet zijn, tenzij er een plant bij betrokken is (echt of nep). Planten voegen leven, textuur en kleur toe, en geven een open kast net dat extra stijlelement.

Maak een evenwichtig kleurenschema

Houd bij het inrichten van de open kast rekening met het algehele kleurenschema in de woonkamer. Misschien wil je gedurfder gaan met je tinten, want een open kast is van nature een blikvanger in een kamer. Maar je wilt ook balans creëren met je kleurenschema, door kleuraccenten toe te voegen. Kies een kleurthema van maximaal 3 kleuren en combineer met neutrale kleuren. Herhaal kleur, textuur en afwerkingen 2-3 keer om een samenhangend gevoel te creëren.

Onthoud dat minder meer kan zijn

Als je rommel wilt vermijden, is het een goede tip om een paar grote items te gebruiken in plaats van een veelvoud aan kleinere prullaria. Zorg voor een paar manden, kommen en bakjes om wat verborgen opbergruimte te bieden voor dingen die niet zo mooi zijn. We hebben allemaal veel dingen die we liever niet zien maar toch een plekje nodig hebben. Een leuke mand kan ze aan het zicht onttrekken.

Zorg voor wat lege ruimte

Vergeet niet om wat ruimte over te laten. Een lege ruimte goed gedaan, is een lust voor het oog. Bij het decoreren van open kasten is het niet nodig om op elke plek op de plank iets te stylen. Geef de plank een adempauze. Nogmaals, het gaat allemaal om het creëren van een balans bij het plaatsen van je decoritems. Als je voor een minimalistische aanpak gaat, denk dan aan strakke lijnen, minimaal decor en neutrale tinten, terwijl je de lege ruimte intact houdt.

Bekijk het vanuit een ander gezichtspunt

Als je klaar bent met het stylen van je open kast, doe dan een stap achteruit en kijk hoe het eruit ziet. Foto’s maken kan ook helpen, vooral als het gaat om het vergelijken/contrasteren van verschillende stijlopties en plaatsingen van de items. Doe een stapje terug en wees eerlijk tegen jezelf over wat je wilt veranderen of niet. Heb je echt vier vazen ​​nodig op die plank? Zijn die decoratieve accenten artistiek of voelen ze aan als rommel? Onthoud dat je altijd weer items kunt toevoegen.

Inspiratie gekregen om een open kast te stylen? Emob heeft diverse modellen voor alle ruimtes in huis.