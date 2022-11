Zo train je een hond die bang is voor vuurwerk

Laatst geüpdatet op november 15, 2022 by Redactie

Honden zijn om twee redenen bang voor vuurwerk en harde geluiden. Een reden is dat de angst is geërfd door middel van fokken. De tweede reden is dat de hond eerder iets vervelends heeft meegemaakt in verband met harde en angstaanjagende geluiden. In sommige gevallen kan deze angst worden weggetraind. Met nog iets meer dan een maand te gaan tot oudejaarsavond, wordt het hoog tijd om de hond te gaan trainen om onnodige angst en onrust te voorkomen. We geven hier enkele tips.

Als de hond deel heeft uitgemaakt van iets vervelends en daardoor bang is geworden, is de kans op succes met de training groter dan wanneer de angst genetisch is.

Simpele oefeningen tegen angst voor geluid

Een jonge hond die nog geen angst heeft getoond kan een goede voorbereiding krijgen door te trainen met verschillende soorten geluiden. Door verschillende geluiden te presenteren in verband met positieve gebeurtenissen, wordt het vermogen van de hond om het geluid te verdragen zonder bang te zijn verbeterd.



Elke keer dat de hond zijn voer gaat halen, kun je bijvoorbeeld voorzichtig beginnen met het maken van geluid met de pannen in de keuken. Blijf dan verschillende soorten geluiden uitproberen in verband met een positieve gebeurtenis.



Als het gaat om honden die al bang zijn, geldt eigenlijk precies hetzelfde, maar dat je het vanaf het begin van de training veel zorgvuldiger oppakt en veel aandacht aan de hond besteedt zodat de training een positief resultaat geeft.

Pas op dat je de angst niet verergert

Zoals bij alle beoordelingen van verschillende trainingstechnieken, moet je van tijd tot tijd zien dat de training de goede kant op gaat. En wanneer je vooral angst probeert weg te trainen, is dit vooral belangrijk. Bijvoorbeeld: Je moet de hond voeren. Je slaat twee pannen kort tegen elkaar voordat je het eten neerzet. De hond reageert maar neemt na een tijdje zijn eten. De volgende dag weigert de hond de keuken in te gaan. Dan gaat de training de verkeerde kant op en moet je direct stoppen met deze training.

Houd tijdens geluidstraining rekening met:

Verschillende geluiden achter elkaar presenteren

Geef de hond de tijd om te wennen aan harde geluiden

Rust jezelf uit met geduld en doorzettingsvermogen

Wees luid in verband met iets wat de hond leuk vindt

Beloon de hond als hij vooruitgang boekt

Stop met trainen en begin voorzichtig opnieuw als de hond angst toont