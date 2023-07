Zo verhoog je de stimulatie van katten

Katten moeten de kans krijgen om hun natuurlijke instincten uit te oefenen, zoals jagen, prooien vangen en krabben, om te kunnen gedijen en zich goed te voelen. Daarom is het vooral belangrijk om het dagelijks leven een beetje spannender te maken voor katten die het grootste deel van hun leven binnenshuis leven. Maar het kan lastig zijn om te weten hoe je je kat moet stimuleren. Hier geven we enkele tips om de stimulatie van katten te verhogen.

Katten houden van speelgoed

De meeste katten spelen graag. Geef je kat een speeltje. Koop een bal bij de dierenwinkel of maak er zelf een door wat papier op te rollen. Als de kat niet geïnteresseerd is, kun je het speeltje opfleuren met wat kattenkruid, een plant die de stemming van de kat kan beïnvloeden en verkrijgbaar is in dierenwinkels.

Maak van de maaltijd van vandaag een spelletje

Het kan eentonig worden om elke dag je avondeten uit dezelfde kom te eten. Maak in plaats daarvan van de maaltijd van vandaag een heerlijke jacht! Pak de droogvoerpellets één voor één op en laat ze over de vloer rollen. Het ontsteekt het jachtinstinct van de kat en elke pellet wordt een gevangen prooi. Of waarom de ballen niet op onverwachte plaatsen verstoppen om de kat te verrassen op zijn zoektocht naar voedsel?



Een andere uitdaging is om kattensnoepjes in een toiletrol te proppen en de randen naar beneden te vouwen. Dan moet de kat het uitzoeken om het snoep te krijgen.

Speel kat en muis

Bevestig een speeltje aan een touwtje. Sleep het speeltje over de vloer en zwaai ermee voor de kat om zijn interesse te wekken. Dan kun je hem achter hoeken en meubels uit het gezichtsveld van de kat slepen, meestal triggert hij de kat nog meer! Denk eraan om de kat niet alleen te laten met speelgoed met lange touwtjes, zodat hij niet verstrikt raakt.

Clicker train je kat

Heb je clickertraining geprobeerd? Zo niet, dan is het nu de tijd! Clickers zijn verkrijgbaar bij de meeste dierenwinkels. Leer de kat dat een klik een beloning betekent. Met een beetje geduld leert hij snel. Zodra hij/zij het begrijpt, kun je de klik associëren met een activiteit zoals op de tafel springen, rechtop zitten, high five of ronddraaien op de vloer. Laat de fantasie de vrije loop!

Krabplank

Katten markeren graag hun territorium door te krabben. Alle katten hebben daarom een ​​stevige krabplank nodig. Plaats hem gerust bij de voordeur, waar veel nieuwe geuren zullen komen. Het maakt het kattenleven extra interessant!

Bouw een tunnel

Een tunnel bouwen voor de kat is veel makkelijker dan het klinkt. Neem een ​​groter stuk karton, maak twee redelijk grote, ronde gaten in elke kaartzijde. Plots krijgt de kat een nieuwe, spannende uitdaging om doorheen te sluipen!