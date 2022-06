Zo vermijd je de zomergevaren van de honden

Om samen met de hond een hele fijne zomer te hebben, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn en de meest voorkomende zomergevaren van de honden in de gaten te houden. Daarom hebben we hier enkele tips om zomergevaren van de honden te vermijden.

Pas op voor de meest voorkomende zomergevaren:

1. Hitteberoerte

De meeste mensen weten dat de hond op warme dagen niet in een geparkeerde auto mag worden achtergelaten, toch gebeurt het elke zomer dat honden een hitteberoerte krijgen die in het ergste geval tot de dood kan leiden. Bij een buitentemperatuur van 20-22 graden loopt de warmte in de auto snel op tot 85 graden. Symptomen kunnen zijn: duizeligheid, hoge lichaamstemperatuur, verminderde ademhaling en verwardheid. Leg natte handdoeken op de hond, geen ijskoud water, of douche hem in lauw water en bied hem water te drinken aan. Neem contact op met je dierenarts als de hond is uitgeput.

Lees ook: 5 redenen waarom de zomer niet leuk is voor honden

2. Adders

Slangenbeten kunnen erg gevaarlijk zijn voor de hond. Het slangengif tast bloedcellen en weefsels aan, tast het hart aan en kan de nieren en lever beschadigen. De symptomen zijn zwelling in het gebeten lichaamsdeel, de hond wordt moe en heeft pijn. Houd een gebeten hond in stilte, draag hem bij voorkeur en neem direct contact op met een dierenarts.

3. Wespensteek

Een wespensteek is meestal ongevaarlijk. De hond kan rood, gezwollen en een beetje pijnlijk worden. Verwijder de angel als deze er nog steeds is, maar knijp niet. Stil de pijn met een klem gewikkeld in een handdoek. Aanvallen door agressieve grondwespen kunnen ernstig zijn en een allergische reactie veroorzaken.

4. Snijwonden

Gebroken flesjes of andere scherpe randen die in de natuur verstopt zitten, kunnen de hond vervelende wonden bezorgen. Sommige wonden moeten binnen 6-8 uur worden gehecht. Reinig door zo snel mogelijk te spoelen met keukenzout, doe een verband en bij voorkeur een halsband om te voorkomen dat de hond de wond likt.

5. Restjes barbecue en picknick

Geef de hond geen overgebleven barbecueresten, vooral geen maïskolven. Symptomen dat de hond iets ongepast heeft ingenomen, kunnen zijn dat hij begint te braken, diarree krijgt, en slecht drinkt en eet.

6. Algenvergiftiging

Is de hond overstuur, trilt, braakt en wiebelt hij na de strandtrip? Als het heeft gedronken of gebaad, kan het last hebben van algenvergiftiging. Algenbloeiend water is zeer gevaarlijk voor de hond en als hij/zij algengifstoffen binnenkrijgt, kan dit binnen een uur tot de dood leiden. Neem direct contact op met een dierenarts als je een algenvergiftiging vermoedt.

7. Vochteczeem en koud water staart

Vergeet niet om de hond na het baden te drogen om huidproblemen zoals vochtig eczeem en koud water staart te voorkomen. Eczeem geeft een rode, etterende, pijnlijke plek op de huid. Behandel door rond de infectie schoon te scheren, te wassen met wondreiniger en een paar keer per dag te baden met een ontsmettingsmiddel. Koud water staart kan ontstaan ​​wanneer de hond het koud krijgt rond de billen. Het is een ontsteking van de staart die overgaat bij warmte, rust en ontstekingsremmende behandeling.

8. Teken

Sommige teken kunnen de hond besmetten met de ziekte van Lyme en anaplasma. Doorzoek dagelijks de vacht van de hond en verwijder de teek direct. Symptomen van door teken overgedragen ziekten kunnen zijn: kreupelheid, koorts, vermoeidheid, verminderde eetlust en onwil om te bewegen. Bereid de hond voor met een goed tekenafweermiddel.

Lees ook: Leuke manieren om de zomer door te brengen met je hond

Om de hondenapotheek voor de vakantie op te laden:

Zoutoplossing voor het wassen van wonden en oogspoeling

Katoen

Gaasverbanden

Zelfklevende wraps

Steriele kompressen

Patchrollen om verband mee vast te zetten

Schaar

Koortsthermometer (normale temperatuur 38-39 graden)

Pincet

Nagelknipper