Zo versterk je je zelfrespect en lichaamsbeeld

Laatst geüpdatet op mei 24, 2024 by Redactie

Veel vrouwen hebben op een gegeven moment afstand genomen van sociale contexten vanwege hun lichaamsbeeld. Het zou niet zo moeten zijn. Het positieve is dat het gevoel van eigenwaarde kan worden getraind – en dat degene die het doet ook een positiever lichaamsbeeld zal hebben. Hier zijn vijf tips om je zelfrespect en lichaamsbeeld te versterken:

Lees ook: Dingen die zelfverzekerde vrouwen zien wanneer ze in de spiegel kijken

1. Stop met jezelf te vergelijken met anderen

Jezelf niet vergelijken met anderen is moeilijker dan je zou denken. Als je het gevoel hebt dat de constante vergelijking destructief wordt, kun je beginnen met vast te stellen hoe je je voelt. Denk na met wie je jezelf vergelijkt en tot welke gedachten en gevoelens het leidt. Op deze manier word je je meer bewust van het probleem en ben je de volgende keer dat het gevoel wordt opgewekt meer aandachtig.

2. Daag jezelf uit

Jezelf blootstellen aan wat je eng vindt, is moeilijk, maar het kan je helpen je angsten te overwinnen. Kies een uitdaging die een beetje moeilijk aanvoelt, zoals douchen in de kleedkamer na je training. Naarmate je jezelf blootstelt aan steeds ongemakkelijkere situaties, groeit je gevoel van eigenwaarde; niet in de laatste plaats door het besef dat er niets bijzonder onaangenaams uit voortkwam.

3. Doe iets waar je blij van wordt

Als je iets doet wat je leuk vindt, komt er endorfine vrij, wat goed is voor je welzijn. Of het nu gaat om buiten zijn in de natuur, tijd doorbrengen met je gezin of het kijken naar een speelfilm, je gevoel van eigenwaarde wordt versterkt door plezier en ontspanning in het dagelijks leven.

4. Zorg goed voor jezelf

Als je beweegt, gezond eet en goed slaapt, voelen zowel lichaam als geest zich beter. Probeer motivatie te vinden in iets dat je op een vriendelijke manier uitdaagt. Met andere woorden, trainen om er goed uit te zien is geen gezonde actie. Concentreer je in plaats daarvan op de voordelen die een gezonde levensstijl je oplevert, bijvoorbeeld meer energie in het dagelijks leven of betere slaapgewoonten.

Lees ook: Eenvoudige manieren om liever voor jezelf te zijn

5. Ontvolg accounts die je energie stelen

Wanneer jouw flow ongenoegen wekt over alles waar anderen tijd voor lijken te hebben; paddenstoelen plukken in het bos, trainingen met vrienden en gezonde lunches bij hippe lunchtentjes – dan is het tijd om na te denken over wie je volgt. Probeer accounts te vinden die je inspireren en ontvolg mensen die je aan je lichaam en uiterlijk doen twijfelen. Let ook op je gedachten, we hebben vaak de neiging om negatief tegen en over onszelf te praten. Probeer in plaats daarvan na te denken over hoe je met je beste vriend praat en op die manier ook tegen jezelf ‘praat’. Dat wil zeggen, op een vriendelijke, zorgzame en bemoedigende manier.