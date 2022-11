Zo vind je een vorm van training die bij je past

Laatst geüpdatet op november 10, 2022 by Redactie

Hoewel er genoeg mensen zijn die een vorm van training hebben gevonden die ze echt leuk vinden, zijn er ook velen die nog hoopvol op zoek zijn naar een vorm van training die bij hen past. Voor de rest is dit precies waar training over zou moeten gaan, dat speciale gevoel en plezier dat training geeft en waardoor je je fysiek en mentaal zo goed mogelijk voelt.

Een goede gezondheid en een hoge kwaliteit van leven is wat bewegen ook biedt en dat is natuurlijk ook het doel van velen die sporten. Hoe vind je dan een vorm van training die past bij al je persoonlijke omstandigheden en behoeften en die tegelijkertijd leuk en afwisselend is? Ja, hier zijn veel dingen om over na te denken, maar waar je altijd moet beginnen is met het testen van een of meerdere vormen van training waarin je geïnteresseerd bent en dan kijken of je ze nog steeds leuk vindt of niet.

Maak tijd voor je training

Als je helemaal nieuw bent in een vorm van bewegen, is het ook belangrijk dat je de activiteit die je ook aan het testen bent een eerlijke kans geeft door hem in ieder geval meerdere keren te testen. Ook kan het goed zijn om je af te vragen of je iemand bent die je training graag volledig individueel doet of dat je iemand bent die liever samen met anderen traint.

Als je een individualist bent, kan alles van powerwalks, yoga, zwemmen of trainen in de sportschool perfect passen als een vorm van training, en als je liever samen met anderen traint, train je in een groep in de sportschool of buiten, watergymnastiek /aerobics of een leuke teamsport kan de trainingsvorm zijn die beter bij je past.

Als je graag binnen of buiten traint, zijn er nog andere vragen die je jezelf moet stellen, net zoals je ook moet nadenken of je de voorkeur geeft aan lichaamsbeweging met een lage, gemiddelde of hoge intensiteit. Ook hier is het belangrijk om te benadrukken dat de training leuk en afwisselend moet zijn, en dat je als particulier ook het gevoel hebt dat je je in alle opzichten goed voelt door de training die je ook uitvoert.

Het wordt ook aanbevolen om in je dagelijks leven tijd vrij te maken voor je training door middel van geschikte routines. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat je je training ziet als heerlijke quality time en niet als iets dat absoluut moet of dat eisen aan je stelt die je niet leuk vindt.

Dit maakt trainen leuker

Het is niet altijd zo dat de motivatie voor training er is, dit is iets dat ons allemaal overkomt en het is absoluut niet iets waarvan je moet denken dat je alleen bent. Velen van ons worden enorm geïnspireerd en gemotiveerd door anderen om ons heen. Alles van sociale media, tv-shows, gezondheids- en fitnesswebsites en YouTube-clips zijn slechts enkele van de dingen die veel mensen kunnen vinden om sporten leuker, motiverender en gevarieerder te maken.

Als je nog een motivatieboost nodig hebt, kunnen nieuwe en frisse trainingskleding en schoenen altijd die schop onder onze kont geven die we allemaal wel eens nodig hebben.

Ook het opzetten van de koptelefoon om naar muziek te luisteren of naar een podcast te luisteren die je leuk vindt, kan een goede extra motivatie zijn voor de training.