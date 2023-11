Zo vind je tijdens de dagelijkse stress tijd voor seks

Laatst geüpdatet op november 13, 2023 by Redactie

Stress heeft een negatieve invloed op veel dingen – niet in de laatste plaats op het seksleven. Het kan moeilijk zijn om je eigen verlangen en intimiteit met je partner te behouden als er veel gebeurt in het dagelijks leven. Daarom hebben we tips om ook onder de stress tijd voor seks vrij te maken.

1. Maak tijd vrij voor seks

Verwachten dat seks en masturbatie spontaan zullen gebeuren, blokkeert voor veel mensen het vermogen om seks te benaderen zonder zich ongemakkelijk te voelen bij hun verlangen. Het kan natuurlijk minder prettig aanvoelen om te beslissen wanneer je seks wilt hebben, omdat het in plaats daarvan als een taak kan voelen. Het kan echter worden vergeleken met een ontmoeting met vrienden die zelden gebeurt zonder planning. Door hulp te zoeken bij externe bronnen zoals porno of erotische korte verhalen, kun je ook het verlangen naar geplande seks opwekken. Je kunt de sfeer ook verder opbouwen door bijvoorbeeld een op afstand bedienbare vibrator die één partner op afstand kan bedienen bij het uitvoeren van andere klusjes.

2. Verander je manier van denken

Het is belangrijk om een ​​positieve houding te hebben ten opzichte van seks en masturbatie. We denken vaak dat we high-performers moeten zijn door een beetje extra te werken of thuis de kast op te ruimen. Seks krijgt vaak geen prioriteit omdat het niet als productief wordt beschouwd als andere dingen die op tafel liggen. Je moet daarom wat mentaal werk doen om seks te categoriseren als iets productiefs en belangrijks voor je gezondheid. Het gaat erom de balans te vinden tussen productief zijn met gezin en werk, maar tegelijkertijd niet vergeten plezier te hebben.

3. Snel plezier zonder penetratie

Een veel voorkomende misvatting is dat seks gepaard moet gaan met penetratie, wat niet altijd gepaard gaat met een stressvolle dag. Slechts tien minuten reserveren voor bijvoorbeeld een intiem moment van verlangen of een sensuele massage kan al veel doen voor je relatie en gezondheid. Gewoon knuffelen is ook een belangrijke aanvulling voor een beter seksleven.