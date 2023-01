Zo vindt je gegarandeerd een nieuwe liefde!

Laatst geüpdatet op januari 18, 2023 by Redactie

De lente is niet ver weg, ook al ziet het koude winterweer er op dit moment anders uit. Velen zouden dit jaar graag weer verliefd willen worden, maar dat is vaak niet zo eenvoudig. Het is moeilijk om de eerste stap te zetten of om de eerste signalen correct te interpreteren – en wat velen vergeten: om de “juiste” partner te vinden, moet je zelf de juiste zijn.

Duidelijkheid over eigen wensen en behoeften

Als je alleen op zoek bent naar de dubbelganger of het tegenovergestelde van je ex-partner, ben je niet kieskeurig genoeg! De eerste stap naar succesvol daten is leren van het verleden en eerlijk zijn over de eigenschappen, gewoonten, voorkeuren of afkeer van een partner die niet bij je past. De tweede stap is nadenken over wat je wilt en welke kwaliteiten, voorkeuren en neigingen je moet hebben om op natuurlijke wijze de ideale partner aan te trekken.

In vrede met jezelf zijn om een ​​partner te vinden

“Ik wil je” is aantrekkelijk, “Ik heb je nodig” is een last! Alleen degenen die ook zonder relatie gelukkig zijn en vol zelfvertrouwen met beide benen op de grond staan, zijn aantrekkelijk voor anderen. Mensen die dringend een partner nodig hebben uit angst om alleen te blijven, vinden het bijzonder moeilijk om een ​​partner te vinden. Iedereen die onzeker is en geen vrede met zichzelf heeft, moet eerst aan zijn eigen gevoel van eigenwaarde werken voordat hij een relatie aangaat.



Twee niet-zwemmers kunnen elkaar niet van de verdrinkingsdood redden! Om stabiliteit en evenwicht in het partnerschap te bereiken, is een partner die ook stevig in het leven staat de beste keuze.

Beheers de eerste hindernissen

In het begin gaat het om elkaar leren kennen. Voor velen is het benaderen van een vreemde de moeilijkste stap. De angst om afgewezen te worden of niet genoeg te zijn, staat hen het meest in de weg. Bij het flirten is vooral authenticiteit en trouw blijven aan jezelf belangrijk. Als je erom heen draait heeft niemand wat aan. Je moet duidelijk aangeven wat je wel en niet wilt. Niemand wil een constante JA-man die er alles aan zal doen om de ander te plezieren uit angst afgewezen te worden.



Eerlijk zijn, spannende en belangrijke dingen over jezelf vertellen, goed luisteren zijn de eerste stappen. Het moet hier echter niet worden overdreven, want opscheppers zijn onaantrekkelijk. Inleidende gesprekken moeten niet worden gevoerd zoals sollicitatiegesprekken. Een goede mix van grappen, brutale antwoorden en complimenten maakt het verschil. Niemand hoort graag valse grappen of de gebruikelijke complimenten over voor de hand liggende looks.

Zodra de eerste hindernis is genomen, zijn er duidelijke signalen die aangeven of de ander geïnteresseerd is of gewoon op zoek is naar een flirt: houdt de potentiële partner oogcontact? Herinnert hij zich dingen die hem zijn verteld? Gebeurt het per ongeluk aanraken? Neemt hij contact op na de ontmoeting en investeert hij iets in verder contact? Dit zijn slechts enkele indicaties dat er mogelijk interesse bestaat.



Om bijzonder aantrekkelijk te lijken voor een potentiële partner en hem niet lastig te vallen, moet je ook de relatie beginnen volgens het motto “goede dingen hebben tijd nodig”. Ondanks de vlinders in je buik, is het belangrijk om onafhankelijk te blijven van de uitkomst en om aan te geven dat je een leven hebt en geniet buiten je potentiële partner.