Zo voorkom en behandel je zwemmersoor

Zomerse uitstapjes naar meren of het zwembad om aan de hitte te ontsnappen, kunnen soms leiden tot oorinfecties veroorzaakt door overtollig vocht in de gehoorgang. Hier wat informatie over zwemmersoor, hoe het te behandelen en hoe het te voorkomen.

Wat veroorzaakt zwemmersoor?

Zwemmersoor is een infectie van de uitwendige gehoorgang, het zachte weefsel buiten het trommelvlies. De oorzaken variëren waarschijnlijk; in het geval van het zwemmersoor wordt dit echter meestal veroorzaakt door ongewenst vocht in de gehoorgang dat de pH en de microbenbalans in het gebied verstoort. In sommige gevallen kan opgehoopt oorsmeer het vasthouden van vocht in het oor veroorzaken. Het oor houdt er over het algemeen van om licht zuur te zijn, terwijl zwembadwater de neiging heeft om een ​​bijna neutrale pH te hebben.

Wie loopt risico en wat zijn de symptomen?

Als er water in de uitwendige gehoorgang komt, loopt iedereen gevaar. Dit wordt problematischer als het water niet gechloreerd is, omdat de bacteriën in water uit een meer of rivier veel belangrijker zijn. Volwassenen lopen doorgaans een lager risico dan kinderen vanwege hun bredere gehoorgangen.

Welke behandeling is mogelijk?

De behandeling bestaat meestal uit een antimicrobieel middel (antibioticum en/of schimmeldodend middel) dat rechtstreeks op de gehoorgang wordt aangebracht en het handmatig reinigen van de gehoorgang om opgehoopt vuil zoals pus, oorsmeer, dode huidcellen of oliën te verwijderen. De behandeling is succesvoller wanneer zowel debridement (reiniging onder een microscoop in de kliniek van een arts) als antimicrobiële middelen worden toegepast.

Kunnen oren worden beschadigd door zwemmersoor?

Ja, maar de schade is meestal mild en tijdelijk. De meeste mensen met zwemmersoor herstellen volledig met een adequate behandeling. Er zijn mogelijk enkele langetermijneffecten die kunnen leiden tot gehoorverlies en chronische infecties.

Hoe kan het worden voorkomen?

De beste preventie is om te voorkomen dat je water in je oren krijgt. Sommige mensen gebruiken oordruppels na het zwemmen, meestal een combinatie van alcohol en azijn die bedoeld is om de gehoorgang te steriliseren en de gewenste pH te herstellen. Als je in het verleden veel hebt gezwommen en nooit zwemmersoor hebt gehad, heb je de druppels waarschijnlijk niet nodig.



Het water op een niet-traumatische manier uit je oor halen is ook nuttig. Vermijd het gebruik van wattenstaafjes, omdat deze de neiging hebben om oorsmeer dieper in het oor te duwen en de huid van de gehoorgang kunnen beschadigen. Sommige op druppels/irrigatie gebaseerde producten kunnen zonder recept worden gekocht.

Is het besmettelijk tussen meerdere kinderen met nauw contact?

Dit is meestal niet besmettelijk en kinderen kunnen nog steeds met elkaar in contact komen. Ze moeten onmiddellijk contact met de vloeistof of het vuil dat uit de oren komt, vermijden.

Is het risico groter in meren en rivieren of zwembaden?

Het risico is over het algemeen hoger in meren en rivieren. In meren lopen zwemmers het risico andere potentieel gevaarlijkere infectieziekten op te lopen, zoals meningitis, hepatitis en een zeldzame infectie die bekend staat als hersenetende amoebe.

Hebben hittegolven invloed op de waterkwaliteit en verhogen ze het risico op infecties?

Gedragsveranderingen, zoals vaker zwemmen, kunnen de incidentie van zwemmersoor in een populatie verhogen. De waterkwaliteit varieert van een goed onderhouden gechloreerd zwembad tot een slecht onderhouden zwembad.

Wanneer is het tijd om naar een arts te gaan?

Raadpleeg een arts als je oorpijn verergert. Dit is urgenter als je gehoor verslechterd is en/of een verstopt gevoel in je oor, of als je een soort stinkende vloeistof of vuil uit je oor ziet komen.