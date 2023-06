Zo voorkom je dat een huisdier op de bank springt

Laatst geüpdatet op juni 7, 2023 by Redactie

Hoewel veel eigenaren van huissdieren graag tegen hun harige vriend op de bank kruipen, raken sommige begrijpelijkerwijs gefrustreerd als ze thuiskomen met vuile pootafdrukken, haar of krassen op hun meubels. We onthullen hier tips voor het trainen van een huisdier om niet onuitgenodigd op de bank te springen.

Bied een alternatieve plek

Eerst en vooral is het verstandig om huisdieren een alternatieve plek te bieden om in te loungen – hondenbedden, grote vloerkussens of zelfs een knusse deken zijn voldoende. Dit zorgt er niet alleen voor dat het huisdier een zachte, comfortabele plek heeft om te ontspannen in plaats van de bank, maar het biedt ook een toegewezen ruimte die helemaal van hem of haar zelf is. Als extra bonus zal dit het huisdier trainen om overal in dat bed of op dat kussen te slapen, waardoor reizen veel gemakkelijker wordt. Maak commando’s om aan te geven wanneer het huisdier naar die plek moet gaan en wanneer ze die ruimte kunnen verlaten.

Geef een opfriscursus in commando’s

Als het huisdier niet goed reageert op deze commando’s, kan het verstandig zijn om een beetje terug te spoelen en een paar stappen terug te springen in het trainingsproces. Als een huisdier al een tijdje geen nieuw trucje of commando heeft geleerd, wil dat niet zeggen dat ze er niet toe in staat zijn – het betekent gewoon dat ze misschien een opfriscursus nodig hebben in het leerproces. Begin langzaam en bouw op tot het laatste commando, waarbij je het huisdier onderweg beloont met brokjes of lekkernijen. Dit zorgt natuurlijk voor een positieve associatie met het bed in de geest van het huisdier

Consistentie de sleutel

En vergeet niet dat consistentie de sleutel is. Een huisdier leert niet van de ene op de andere dag, vooral als ze gewend zijn om op de bank te mogen wanneer ze maar willen. Blijf het huisdier belonen en blijf de nieuwe commando’s oefenen totdat het huisdier het proces onder de knie heeft.