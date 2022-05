Zo voorkom je dat je de hele dag op je telefoon kijkt

Check je je telefoon als je ’s ochtends voor het eerst wakker wordt? En dan nog een keer vlak voordat je gaat slapen? Of ben je je sociale media-feeds gedurende de dag regelmatig aan het verversen om ervoor te zorgen dat je volledig op de hoogte bent van wat er in je netwerk gebeurt? Als je je realiseert hoeveel tijd je hebt doorgebracht met je gezicht begraven in je smartphone, voel je je ongemakkelijk omdat je diep van binnen weet dat je iets veel beters had kunnen doen. En hoewel verbonden zijn met je telefoon geweldig kan zijn, en soms nodig is voor werk of andere redenen, voelt niet verbonden zijn met je telefoon ook net zo ongelooflijk (misschien zelfs nog meer).

Uitschakelen of een digitale detox doen, is misschien moeilijk om te doen, maar je zult er versteld van staan hoe productief je kan zijn. Dus, als je ook veel te vaak in de verleiding komt door je telefoon, probeer dan deze eenvoudige tips om te voorkomen dat je de hele dag op je telefoon kijkt:

1. Bepaal welke apps veel tijd kosten

Diep van binnen weet je waarschijnlijk met welke apps je constant mee bezig bent en je tijd kosten, maar soms is een herinnering precies wat je nodig hebt om je te motiveren om iets te veranderen. Voor mensen met een iPhone, als je naar ‘instellingen’ gaat en je schermtijd controleert, wordt deze verdeeld over al je apps en kun je de grootste tijdverspillende boosdoeners zien. Onder schermtijd kun je ook limieten instellen voor app-categorieën die je wilt beheren. Je kunt je dagelijkse limiettijd selecteren en 5 minuten voordat je die limiet bereikt, ontvang je een melding.

Je zult waarschijnlijk geschokt zijn als je ziet hoeveel tijd je per dag aan bepaalde apps hebt besteed, dus jezelf dwingen in te checken en app-limieten inschakelen is een goede manier om de zaken onder controle te houden.

2. Schakel meldingen uit

De meeste mensen checken hun telefoon elke 15 minuten of minder, wat op zijn zachtst gezegd alarmerend is. Mensen zijn bijna bang om niet verbonden te zijn met hun telefoon, met de angst dat je mist wat er gebeurt. Onze aangeboren dwang om onze meldingen te controleren wanneer onze telefoon zoemt, interfereert ongetwijfeld met ons vermogen om te focussen. En tussen telefoontjes, sms-berichten, Facebook-tags, Instagram-likes, Snapchats enz. (de lijst kan eeuwig doorgaan), zal je telefoon waarschijnlijk het grootste deel van de dag oplichten. Als je echter meldingen van bepaalde apps verwijdert die niet per se zo belangrijk zijn, wordt die toegevoegde laag van verleiding om je telefoon te controleren verwijderd. Als je wat vrije tijd hebt, kun je inhalen wat je hebt gemist, in plaats van elke 15 minuten in te checken wat er aan de hand is.

3. Zet je telefoon een maal per dag in vliegtuigmodus

Als je je telefoon in de vliegtuigmodus zet, wordt de afleiding die je telefoon is volledig geëlimineerd, omdat er niet veel te doen is zonder internetverbinding behalve door je foto’s te scrollen. Voor veel mensen is dit misschien niet mogelijk tijdens werkuren, of schooluren als je kinderen hebt, omdat je noodoproepen moet kunnen beantwoorden. Maar misschien als de kinderen eenmaal thuis zijn, je partner thuis is, en je bent vrij, heb je een paar uur om uit te schakelen en gewoon te ‘zijn’ zonder je telefoon. Het uitschakelen van je telefoon geeft je de vrijheid om zoveel te doen.

4. Stel grenzen in

Grenzen instellen met je telefoon die haalbaar zijn, is uiterst belangrijk. Het hebben van een ‘geen telefoon’-regel in de slaapkamer kan bijvoorbeeld zeer gunstig zijn. Het zorgt ervoor dat je telefoon je circadiane ritme niet verstoort en helpt je een betere nachtrust te krijgen. Vooral als je telefoon het eerste is dat je ’s ochtends ziet en het laatste wat je’ s avonds ziet, kan deze regel een enorm verschil maken in je leven. Als je je dag begint met meldingen, kun je je onmiddellijk gestrest en overweldigd voelen, dus als het apparaat helemaal uit de slaapkamer verwijdert, kun je dit voorkomen. Misschien wil je zelfs andere telefoonvrije zones in je huis introduceren, zoals de eetkamer of de woonkamer, wat een geweldige manier kan zijn om contact te maken met je partner of familie als je bij hen woont. Als je alleen woont of in het algemeen alleen bent in deze gebieden, probeer dan gezonde alternatieven te vinden voor het gebruik van je telefoon, zoals een boek lezen, een kopje thee drinken of mediteren.