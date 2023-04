Zo voorkom je dat je je kind verwend

Laatst geüpdatet op april 12, 2023 by Redactie

Als ouder wil je je kind het beste van alles bieden. Je wilt dat ze opgroeien tot liefdevolle, zorgzame en medelevende mensen. Hoe voorkom je te midden van dit alles dat je je kind verwend? Hier zijn een paar tips.

1. Zorg ervoor dat je kind luistert

Kinderen hebben de neiging om te denken dat ze het centrum van het universum zijn en voor een tijd kunnen ze dat ook zijn. Ze kunnen in zichzelf gekeerd zijn en te weinig aan anderen denken. Maar er is een manier om dat te corrigeren. Om je kind te leren aan anderen te denken, kun je hem/haar vragen hoe de dag was. Om in deze richting te beginnen, vraag je kind wat het beste is dat hem/haar is overkomen. Volg dat door je kind te vertellen wat het beste is dat je is overkomen.

2. Manieren zijn belangrijk

Leer je kind manieren en zorg ervoor dat hij/zij ze altijd gebruikt. Kinderen vanaf 18 maanden kunnen manieren gaan gebruiken, dus begin ze vroeg te leren. Door manieren te gebruiken, leert je kind hoe hij anderen kan waarderen, wat een vaardigheid is die hem in de toekomst goed van pas zal komen.

3. Leer financiële verantwoordelijkheid

Veel kinderen realiseren zich niet de waarde van een euro. Als ouder is het aan jou om je kind deze vaardigheid aan te leren om verwennerij te voorkomen. Geef niet toe aan alles wat je kind wil. Moedig je kind aan om te werken voor dingen die hij/zij graag zou willen kopen. Laat je kind klusjes in huis doen, maar zorg ervoor dat de klusjes geschikt zijn voor de leeftijd. Hoewel sommige mensen het gevoel hebben dat kinderen niet betaald moeten worden voor klusjes in huis, is de uiteindelijke beslissing aan jou als ouder van je kind.



Er is geen perfecte manier om op te voeden en over het algemeen geldt dat wat voor het ene kind werkt, niet werkt voor het andere. Met deze tips leer je je kinderen wat hij/zij moet weten over waarderen. Daar hebben we meer van nodig in de wereld.