Zo voorkom je gewichtstoename, ondanks alcohol en lekker eten

Laatst geüpdatet op augustus 15, 2025 by Redactie

In de zomer is er altijd wel een reden om te vieren! Festivals, een clubavond of gewoon een gezellige barbecue met vrienden – overal stroomt het bier, wijn, en hartige lekkernijen zoals kaas, worst, hamburger en varkensgebraad belanden op het bord. Calorieën, voeding en buikvet? Ze worden snel vergeten. Als je leren broek begint te knellen of je shirt strak zit, vraag je jezelf af: hoe kom ik met al dat feesten van mijn buikvet af? Of hoe voorkom ik dat ik meer buikvet krijg? We laten zien hoe je kunt feesten – en toch slanker kunt worden. Zonder dieetwaanzin, zonder afzien, maar met slimme timing, slimme beslissingen en een paar eenvoudige trucs die je gemakkelijk in je dagelijks leven kunt integreren. In dit artikel geven we je tips over hoe je buikvet kunt verliezen in plaats van aan te komen tijdens sociale gelegenheden – zonder het plezier of alcohol op te geven.

Tip 1: Ga verstandig om met alcohol

Alcohol is niet automatisch je grootste vijand bij het afvallen. Veel belangrijker is hoe en waarmee je drinkt. Het grootste gevaar ligt in de combinatie van alcohol, vet eten en het feit dat je je gevoel van verzadiging negeert als je op een goed humeur bent.

Met een paar simpele trucjes kun je dit echter gemakkelijk tegengaan – en je hoeft niet eens je biertje na het werk op te geven.

Hier zijn de aanbevelingen:

Drink nooit op een lege maag. Eet van tevoren iets eiwitrijks, zodat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft en je niet met trek op het feestje aankomt. Ideaal: gekookte eieren, magere kwark met kruiden, kwark met tomaten of een eiwitbrood met korrelige roomkaas en kalkoenfilet.

Kies je drankje verstandig. Radler of alcoholvrij witbier bevatten aanzienlijk minder calorieën dan donkere soorten of zoete mixdranken. Zo bespaar je gemakkelijk 150-200 calorieën per maat.

Water is verplicht! Drink een glas water tussen elke alcoholische drank door. Dit vermindert niet alleen automatisch je alcoholgebruik, maar je voelt je de volgende dag ook fitter en heb je meer controle over je eetgedrag.

Plunder de koelkast niet na het feest. Bereid je voor! Zorg voor eiwitrijke snacks, zoals gekookte eieren, skyr met bessen of een eiwitshake. Dan vermijd je ’s nachts caloriebommen als je half slaapt.

Tip 2: Eiwit in plaats van vet – slimme keuzes bij het eten

Wie denkt dat je moet afzien van genieten als je afvalt, vergist zich. Het gaat er niet om wat je weglaat, maar om wat je in plaats daarvan kiest. Met een paar gerichte keuzes kun je veel calorieën besparen – zonder dat de smaak eronder lijdt.

Zo doe je het beter:

Vlees? Ja, maar bewust! Kies voor kipspiesjes, biefstukbroodjes of gegrilde kaas in plaats van vette varkensbraad met saus en knoedels.

Je kunt het brood vaak overslaan. Twee steaks met zuurkool en mosterd vullen net zo als een broodje kaas – maar hebben aanzienlijk minder lege calorieën.

Op de grill: kalkoen, vis en groenten in plaats van worsten. Kalkoenbiefstuk, garnalen of halloumi met wat gegrilde groenten zijn heerlijk en gezond.

Kaas met mate – en met rauwkost. Emmentaler is oké – maar combineer het liever met paprika of komkommer in plaats van brood.

Pas op voor sauzen! Ketchup, mayo en zoete mosterd bevatten vaak verborgen suiker en vet. Liever zuinig of helemaal weglaten.

Extra tip: Breng gewoon je eigen portie kipfilet, kalkoenfilet of eiwitbrood mee naar de barbecue. Niemand merkt het – maar bespaart je gemakkelijk 500 calorieën.

Tip 3: Timing is alles – calorieën besparen zonder te verhongeren

Veel mensen maken de fout om de hele dag voor een feest nauwelijks iets te eten om ‘ruimte te besparen’. Dit is precies de verkeerde aanpak. Veel effectiever: eet gedurende de dag eiwitrijk en bewust – zodat je ’s avonds ontspannen kunt genieten zonder de controle te verliezen.

Zo ziet een slimme dag eruit:

’s Ochtends: Licht en eiwitrijk Roerei met spinazie, skyr met kaneel of twee gekookte eieren met komkommer – zo begin je evenwichtig.

’s Middags: verzadigd, maar licht kalkoenfilet met salade, vis met groenten of een eiwitshake met een paar noten – houdt je verzadigd en de bloedsuikerspiegel stabiel.

’s Middags: Slechts een kleinigheidje Bijvoorbeeld paprika met kwark of magere kwark met bessen – en je hebt ’s avonds nog genoeg speelruimte.

Jouw lichaam heeft geen streng dieet nodig – maar een slimme planning. Dan wordt elk feest een kans om van het leven te genieten en toch in vorm te blijven.