Zo voorkom je ongelukken in de keuken

Het is een feit dat de keuken de gevaarlijkste kamer in huis is, vooral tijdens de feestdagen, wanneer deze vaker dan normaal wordt gebruikt. Naast brandwonden behoren ongevallen met messen en gebroken glas aan de hand en vingers tot de meest voorkomende verwondingen in de keuken. Handblessures kunnen variëren van het oplopen van een snee in gebroken glas, het afsnijden van een vinger tijdens het gebruik van een vleesmes tot het afsnijden van een vingertop tijdens het gebruik van een blender. In veel gevallen vereisen deze verwondingen een operatie om te behandelen. Voordat je dit jaar een pompoen of een grote kerstkalkoen gaat snijden, zorg ervoor dat je de juiste techniek gebruikt. We geven hier tips om ongelukken in de keuken te voorkomen:

Lees ook: De perfecte wijn voor bij jouw gerecht

Tips om ongelukken in de keuken te voorkomen:

Zorg ervoor dat je mes scherp is. Dit vereist niet alleen minder druk bij het snijden, maar kan er ook voor zorgen dat het voedsel of het mes niet wegglijdt.

Houd je snijgebied goed verlicht en droog. Goede verlichting helpt voorkomen dat er per ongeluk in de vingers wordt gesneden en een droog oppervlak voorkomt dat voedsel wegglijdt tijdens het hakken.

Snijd altijd weg van je hand en houd je vingers uit de buurt van het mes.

Snij nooit iets in de palm van je hand. Daar zijn snijplanken voor.

Maak ronde voorwerpen gemakkelijker te snijden door ze eerst doormidden te snijden en vervolgens de platte kant op een snijplank te leggen.

Laat vuile messen niet in de gootsteen liggen terwijl je aan het opruimen bent. Was ze meteen om te voorkomen dat je per ongeluk een mes vastpakt.

Multitask nooit tijdens het koken en concentreer je op waar je mee bezig bent. Schakel de tv uit en bewaar het chatten totdat je klaar bent.

Steek NOOIT je hand of vinger in een blender die aanstaat of zelfs maar is aangesloten.

Vermijd alcohol totdat je klaar bent met het snijden of hanteren van glas.

Mocht glas breken, laat het dan vallen en probeer het niet in de lucht op te vangen. Draag handschoenen bij het oppakken van scherven – en maak alle oppervlakken zorgvuldig schoon en stofzuig ze, zodat je geen stukjes glas inslikt of erop gaat staan.

Wees dit jaar veilig in de keuken en geniet blessurevrij van de feestdagen!