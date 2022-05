Zo was je babykleding op de meest zachte manier

Ouders denken meestal veel na over hoe ze het beste voor hun kinderen kunnen zorgen, inclusief hun kleding. Maar het hoeft niet moeilijk te zijn. Hier zijn enkele tips om de kleding van je baby schoon en zacht te krijgen zonder al te veel gedoe.

Maak je wasmachine schoon

Draai het reinigingsprogramma of een lege machine op hoge temperatuur met azijn in de trommel om eventuele geurtjes te verwijderen. Tegelijkertijd doodt het de bacteriën en creëert het een hygiënischere omgeving voor de kleding van je baby.

Lees de wasvoorschriften

Een set wasvoorschriften, zoals watertemperatuur en hand-/machinewas, helpen je om de kleding van je baby na het wassen netjes te houden.

Kies het juiste wasmiddel

Als je baby geen allergieën of een extreem gevoelige huid heeft, hoef je geen speciale wasmiddelen speciaal voor zijn of haar kleding te kopen. Kies een gewoon wasmiddel zonder sterke geur of chemicaliën. Misschien wil je een vloeibaar wasmiddel kiezen, omdat dit meestal vollediger uit de kleding wordt gespoeld dan poeder.

Wasverzachter – ja of nee?

Aangezien de babyhuid bijzonder gevoelig is, moet je zoveel mogelijk wasverzachter vermijden. Ze bevatten vaak chemicaliën of geuren die irritatie kunnen veroorzaken. Je kunt in plaats daarvan azijn gebruiken om de kleding van je baby op een natuurlijke manier zachter te maken.

Drogen of drogen aan de lucht?

Tenzij vermeld in de wasinstructies, is er geen reden om het gebruik van een droger voor de kleding van je baby te vermijden. De kans is groot dat je tijdens de opvoeding van het kind oneindig veel tijd kwijt bent met het wassen van kleding, dus waarom zou je niet wat tijd besparen? Kleding in de zon ophangen kan een goed idee zijn, aangezien zonlicht een desinfecterend effect heeft op de was en vlekken op witte kleding verheldert.