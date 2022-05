Zo weet je wanneer het serieus wordt

Daten is leuk, maar kan gaandeweg ook veel vragen opwekken. Want onder welke naam sla je je dates telefoonnummer op? Hoe snel gooi je koosnaampjes in de mix? En wanneer vloeit daten over van een situationship naar een relationship? Datingservice Lexa vroeg Nederlandse singles hoe zij de liefdesroute van daten naar serieuze relatie voor zich zien. En ook al zal dit per koppel verschillen, enige houvast is altijd fijn. Dus datehandleiding of niet: dit zijn volgens Nederlandse singles dé antwoorden op je date-vragen.

Social media, apps, (video)bellen en met name appen: het makkelijkste en snelste contact met een date verloopt veelal via je mobiel. Maar onder welke naam sla je diens nummer op? Maar liefst de helft van de singles slaat hun date enkel onder de voornaam op, aan populariteit gevolgd door voor- en achternaam (28%) en bijnaam (13%). Daarnaast zijn er singles die de romantiek met deze persoon willen benadrukken door een hartje of andere emoji achter diens naam te plaatsen. En om verwarring met alle andere dates te voorkomen, zijn er ook singles die voor het gemak de datingapp waarvan ze hun date kennen achter de naam noteren. Wel zo handig.

Wanneer het aankomt op de naam waarmee je een date aanspreekt, geeft het overgrote deel van Nederlandse singles (61%) aan pas een koosnaampje te gebruiken zodra de relatie serieus wordt. Toch geeft 5% aan hier in dit beginstadium geen moeite mee te hebben. Populaire koosnaampjes als ‘babe/baby’, ‘moppie/mop’, ‘schat/schatje’ en ‘cutie’ worden vaak gebruikt, maar ook creatieve benamingen als ‘floppie’ of ‘suikermoppietoppiejoppie’ zijn voor deze singles van toepassing. Zolang de koosnaam maar bij een date past, luidt de algemene tendens.

Zo weet je of het serieus wordt

Na een tijdje daten nemen de nervositeit en spanning langzaam af. Hoe langer jij en je date elkaar kennen, hoe comfortabeler het waarschijnlijk aanvoelt. Maar wat zijn de belangrijkste tekenen die wijzen op het ontstaan van een serieuze relatie? Volgens Nederlandse singles, is het langzaamaan meer spullen bij elkaar achterlaten met 63% het belangrijkste teken. En het klinkt misschien minder sexy, maar ook in je ondergoed door elkaars huis lopen (34%) en die eerste scheet laten in elkaars bijzijn (31%) worden beschouwd als het zetten van serieuze stappen. ‘Meeting the parents’, is altijd een bijzonder moment, maar met ze (video)bellen duidt volgens bijna 1 op de 4 singles toch echt wel op het bereiken van that next level.

Waar een vleugje mysterie essentieel is in een opbloeiende relatie, valt er ook wat te zeggen voor het loslaten van dat perfecte plaatje. Zo omarmt 22% van de singles het alledaagse, en zien zij plassen met de deur open – jawel – juist als iets wat jullie dichter bij elkaar brengt. Dit geldt ook voor het in huis halen van boodschappen voor de ander (20%) en zingen onder de douche – wetende dat je partner mee kan genieten van dit privé concert (13%).

Tot slot blijft de ultieme bevestiging van een serieuze relatie natuurlijk wel het samen gaan wonen met je date – of inmiddels vriend of vriendin. Maar, wanneer zet je die stap samen? Volgens 30% van de singles luidt het ideale scenario: na 1 tot 2 jaar daten.