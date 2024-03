Zo werkt flamberen

Laatst geüpdatet op maart 21, 2024 by Redactie

Flamberen – van het Franse ‘flamber’ = afvlammen – is waarschijnlijk de meest spectaculaire bereidingswijze. Voedsel wordt in brand gestoken met behulp van min of meer sterke alcohol. De gebruikte alcohol verbrandt bijna volledig, maar er blijft een beetje van het aroma van de cognac, wijn of welke alcohol dan ook op het voedsel achter. Maar eerlijk gezegd is veel belangrijker het showeffect dat je aan tafel kunt creëren als het eten wordt geserveerd met de typische blauwe vlam erop. Als je indruk wilt maken op je familie of gasten, moet je bij het spelen met vuur zeker een paar belangrijke basisregels volgen.

De alcohol

De alcohol moet minimaal 40 volumeprocent zijn. Voor een middelgrote pan zijn één of twee borrelglazen voldoende. Te veel alcohol veroorzaakt alleen maar te veel vlammen bij het flamberen en kan een nogal overweldigende smaak achterlaten. De alcohol moet warm zijn, maar niet gloeiend heet. Als je rechtstreeks in de pan flambeert, gebruik dan lange lucifers of een aansteker om het aan te steken. Als alternatief kan de alcohol in een pollepel worden aangestoken en vervolgens op het gerecht worden gegoten – wat ook een praktische en veilige keuze is.

Houdt voldoende afstand

Het is essentieel om voldoende afstand te houden; zowel de kok als de gasten mogen niet te dicht bij de vlam komen. Alles wat brandbaar is, zoals servetten en textiel, moet buiten bereik worden gehouden. En flambeer uiteraard nooit onder een afzuigkap; het vetlaagje in het filter vat extreem snel vlam. Als je een gasfornuis gebruikt, haal dan zeker de pan van het fornuis voordat je gaat flamberen. Blaas de vlam dan niet uit en doof hem niet, maar laat hem rustig uitbranden.

Geschikt voor eten en drinken

In principe zijn vrijwel alle warme gerechten en dranken geschikt om te flamberen. Voor wokgerechten met wild, gevogelte of ander vlees kun je bijvoorbeeld whisky of cognac gebruiken. Garnalen passen goed bij pastis (anijsspiritus). Fruitige desserts, eiergerechten en vooral pannenkoeken zijn ideaal om te flamberen met fruitbrandewijn. De absolute klassieker is natuurlijk de legendarische Crêpe Suzette, die – hoe kan het ook anders – perfect harmonieert met een sinaasappellikeur. Het beste voorbeeld van geflambeerde drankjes is de traditionele Feuerzangenbowle.

Niet voor kinderen

Als je nog geen routine hebt, probeer dan eens in alle rust, “in een rustig kamertje”, te flamberen. Dit biedt zekerheid voor de vuurdoop op de dag waarop het er het meest toe doet. Last but not least: alleen het gezond verstand verbiedt het serveren van geflambeerd eten aan kinderen. Maar deze hoeven niet van een vurig spektakel af te zien: een prima alternatief is om ze aan te vlammen met een keukenbrander. Vooral bij een crème brûlée ontstaat door het afbranden van de bovenste suikerlaag een heerlijke karamelkorst, zonder alcohol.