Zo win je het hart van een hond

We kennen allemaal wel iemand die een hond in huis heeft. En honden zijn een van de mooiste dingen om mee te worden begroet in warme huizen – of dat kunnen ze tenminste zijn. Want net zo lief en liefdevol de kleine beestjes kunnen zijn, ze kunnen ook net zo boos en gek lijken. Maar in het geval van veel honden is het alleen goed totdat ze je hebben leren kennen. Denk er eens over na: zo gedragen ze zich niet tegenover hun baasje. Daarom kan het een goed plan zijn om het hart van de hond te winnen in een huis waarvan je weet dat je er vaak zult moeten komen.

Speelgoed

Net als kinderen zijn er geen honden die niet in zijn ​​voor een goed kauwspeeltje. Beschouw het daarom als een investering in liefde. De hond zal onthouden dat het van jou komt, en wennen aan je geur als je het speeltje eerder overvloedig hebt gesnuffeld. Vergeet niet om goed speelgoed te kopen. Het mag niet zomaar een gekauwde tennisbal zijn die je in het gras hebt gevonden. Honden waarderen speelgoed van goede kwaliteit.

Lees ook: Dingen die elk kind over honden moet weten

Niet duwen

De hond zal te intens contact van jouw kant als een bedreiging beschouwen. Probeer in plaats daarvan de hond naar je toe te laten komen door geen interesse te tonen. Als je doet alsof de hond niet bestaat, zal hij je net zo stilletjes gaan opzoeken. Op die manier kan de hond je op zijn voorwaarden ontmoeten en beetje bij beetje ervaren dat je geen bedreiging vormt. Bovendien moet worden vermeld dat men altijd kalm moet praten met een hond die van streek is. Een beetje alsof je een baby probeert te kalmeren. Het is hetzelfde urinair instinct.