Zo zie je er goed uit in een spijkerbroek

Laten we eerlijk zijn: het vinden van je ideale spijkerbroek kan voelen alsof je je soulmate op een datingsite probeert te vinden – te veel opties en te weinig kwaliteitskeuzes. Maar net als in de liefde, als je weet wat je zoekt, is het gemakkelijker om “die ene” te vinden. Hier, de regels waar je je aan moet houden bij het vinden, dragen en stylen van je denim.

Ga voor dikke materialen en dikke stiksels

Als het erop aankomt om er geweldig uit te zien in je jeans, is het vinden van een kwaliteitspaar het halve werk. Zoek naar dikke stiksels rond zomen, zakken en zijpanelen die aangeven dat naden niet zullen trekken of splijten onder stress. Let ook op zwaardere stoffen en goed geconstrueerde knopen en ritsen, die een teken zijn dat je babyblues lang meegaan en dat ze je beter zullen passen. (Dunne denim is vaak de eerste die rond je kruis of knie scheurt.)

Volg de wet van evenredigheden

Kijk, we denken dat je perfect bent zoals het is, maar er is altijd een verhoudingsspel dat je kunt spelen als er iets aan je lichaam is waar je de aandacht op wilt vestigen, of waar je vanaf wilt. Als je dikke dijen je ineenkrimpen, pak dan een bootcut-paar dat je figuur verlengt. Zelfbewust over brede heupen? Ga voor rechte of licht uitlopende pijpen die ze visueel slanker maken. Aan de korte kant? Een getailleerd, cropped paar laat je langer lijken. Heeft je buik een kleine lift nodig? Een paar met hoge taille geeft de illusie van precies dat. Kortom: denk aan de verhoudingen die je probeert te bereiken en de snit of stijl die je daar het snelst brengt.

Ga voor een beetje stretch

Weet je nog wat we zeiden over dikkere materialen? Het is nog steeds OK dat jeans een ​​beetje rekbaar is als je een meer nauwsluitende look wilt die je prachtige rondingen laat zien. De enige vuistregel? Ga voor stijlen met niet meer dan 2 procent lycra of spandex om ervoor te zorgen dat ze niet afbreken in de was … of zo strak zijn dat ze je een zichtbare sliplijn geven.

Koop hetzelfde paar in meerdere wassingen

Als het werkt, werkt het. Dus ga niet proberen de winkels af te zoeken naar een lovenswaardig paar als je het al hebt gevonden. Als er een specifiek merk en snit is die bij je past, zorg er dan voor dat je het in een paar verschillende wassingen krijgt en bespaar jezelf de stress!

Maar bij twijfel, ga voor een donkerdere wassing

Als het gaat om denim dat afslankende effecten geeft, zullen donkere wassingen altijd de dag redden. Diepe indigo’s, antraciet en zwarte jeans creëren onmiddellijk een naadloze look en zien er bovendien professioneler uit. Wat dat betreft, blijf uit de buurt van vervaging die alleen op de billen of dijen verschijnt – dit fungeert als een schijnwerper voor dat exacte gebied, wat misschien niet je doel is.

Voeg hakken toe…

Of je nu van ze houdt of ze haat, hoge hakken brengen dingen altijd naar een nieuw niveau. Het juiste paar verlengt niet alleen je benen, maar helpt je hele look meteen op te fleuren. Bijgesneden, wijde pijpen en bootcut-stijlen zien er altijd bijzonder goed uit met een hak. (Enkellange skinny’s zijn beter af met een platte schoen of een laars.)

Richt je op de pasvorm, niet de lengte

Het inschakelen van een expert lijkt misschien een grote sprong, maar we beloven je dat de terugkeer de moeite waard is. Je plaatselijke kleermaker kan van die te lange maar serieus flatterende wijde pijpen je nieuwe go-to maken. De enige waarschuwing? Een goede kleermaker kan altijd helpen met lengte, maar zelden met pasvorm – wat betekent dat je iets moet kopen dat rond de heupen en dijen past, maar maak je geen zorgen als het een beetje te lang is. Nog een tip: neem de schoenen die je het meest draagt ​​mee naar de kleermaker. Op die manier kan hij of zij je spijkerbroek aanpassen met hen in gedachten.