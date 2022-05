Zo zorg je de gehele zomer voor een schoon zwembad

Als jij een heerlijk opzetzwembad voor in de tuin hebt gekocht, wil je deze zo lang mogelijk met plezier gebruiken. Het is namelijk best even een klus om deze op te zetten, dus je hebt vast geen zin om deze elk weekend weer opnieuw op en af te bouwen. Ook kost het wat tijd om deze volledig met water te vullen, zeker als je een groter zwembad hebt staan in de achtertuin. Om je zwembad zo efficiënt mogelijk te gebruiken zijn er een aantal stappen nodig wat betreft onderhoud. We leggen ze graag even aan je voor.

Een afdekkap

Een opzetzwembad kopen is heerlijk, maar vergeet niet om direct een overkapping te regelen. Dit zorgt er niet alleen voor dat er geen stof en vuil in je bad komt als je hem niet gebruikt, maar voorkomt ook beestjes en bladeren. Zo hoef je niet elke keer met een schepnet aan de gang voordat je een kleine duik wilt nemen. Je kunt een hogere overkapping kiezen die ervoor zorgt dat je er nog in kunt zwemmen – bijvoorbeeld tijdens een kleine regenbui – of voor een kap die puur voor de afdekking is.

Goede hygiëne

De eerste stap is gezet met een goede afdekking. Nu moet je ervoor zorgen dat het water hygiënisch blijft gedurende de zomerse temperaturen. Als jij je lekker ingesmeerd hebt met zonnebrand zal dit ook afgeven in het water. Daarom is het verstandig om een starterset te kopen met hygiënische tools, zoals chloortabletten en een ph-vloeistof. Zo zorg je ervoor dat het water goed schoon blijft en dat het fijn is om in te zwemmen. Onthoud wel dat je niet te veel chloor moet toevoegen. Je kunt dit het beste af en toe eens testen met wat teststrips.

Af en toe een schoonmaakbeurt

Als je je zwembad voor een langere tijd wilt laten staan is het noodzakelijk om wekelijks een schoonmaakbeurt te doen. Als je een kleiner bad hebt is dit zo gepiept met de juiste tools, zoals een filterpomp en een zwembadstofzuiger. Ook al heb je een afdeksysteem, dan nog kan het handig zijn om een schepnet gereed te hebben en een schrobber. Zo kun je de wanden van het zwembad wat boenen om aanslag te voorkomen en het overige vuil gemakkelijk uit het water scheppen. Tot slot kan het geen kwaad om wat anti-alg in huis te halen. Zeker als het erg warm is kan er alg ontstaan in het water, wat je gemakkelijk met wat anti-alg vloeistof weg kunt krijgen.