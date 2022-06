Zo zorg je ervoor dat je parfum deze zomer langer meegaat

De zomer strekt zich uit voor ons, en er is maar zoveel dat je favoriete geur kan doen om deze seizoensproblemen te bestrijden. Dus hoe zorg je ervoor dat je parfum langer meegaat en dat je altijd lekker blijft ruiken?

Concentreer je bij het aanbrengen van parfum op de strategische pulspunten op je lichaam om de levensduur van de geur te verlengen. Spray onder het sleutelbeen, niet op je decolleté, in je ellebogen en polsen, wees ook niet verlegen om wat in je haar te spuiten. In feite is het parfumeren van het haar met mooie tonen perfect om deze zomer een sensueel spoor achter te laten.

Het vochtgehalte van de huid is ook de sleutel tot hoe lang een parfum op je blijft zitten. Een goed gehydrateerde huid houdt een veel betere geur vast dan een droge huid. Als je de plekken waar je parfum aanbrengt kort na het douchen hydrateert, zul je een duidelijke verbetering zien in de manier waarop je je parfum draagt.

Lees ook: Parfum hacks om lekker te ruiken

Het aanbrengen van je kenmerkende geur op je kleding kan ook helpen de levensduur van je parfum te verlengen en aanvullende geparfumeerde dromen zoals bodycrèmes, vaste parfums en, zoals gezegd, haarnevels werken goed samen om je geur langer te laten duren.

En welk type olfactorische vertelling is het beste? Bloemige, citrusachtige en houtachtige noten zoals bergamot, roos, roze peper, limoenschil, groene thee en vetiver werken het hele jaar door goed. Houd de geur voor de zomers licht en fris. En nog een ding, laten we ook rekening houden met de vochtigheid – zoete en aquatische tonen met een zwaardere basis werken ook perfect!

Ten slotte is het aanbrengen van geuren essentieel deze zomer en het is bijna een kunst, een manier om jezelf uit te drukken door middel van je geur. Je kunt ervoor kiezen om zware en lichte geuren te combineren met gewone ingrediënten, of zelfs contrasterende geuren. De gemakkelijkste manier om te beginnen is om de zwaardere geur met vanille of musk te spuiten, voordat je een lichtere, meer bloemige of citrusachtige geur met kersenbloesems of lelies erop aanbrengt. Ga verder dan parfum en start het laagjesproces met een geurende zeep of douchegel, en vervolgens een geurende bodylotion of crème om het parfum te verzegelen. Kijk wat voor jou werkt en veel plezier met de geuren.