Zo zorg je voor je denim

Denim is een extreem duurzame stof, ontworpen om beter te worden naarmate het ouder wordt, maar als je weet hoe je voor je favoriete paar jeans moet zorgen, zul je een lange weg gaan om ervoor te zorgen dat ze de tand des tijds doorstaan. Denim kan het beste worden onderhouden door de onderstaande tips in overweging te nemen om een ​​maximale levensduur, minimale poespas en minder impact op het milieu te garanderen.

MINDER WASSEN

Om de integriteit en kleur van je jeans te behouden, probeer ze niet te vaak te wassen – denim is een natuurlijke vezel, het houdt er niet echt van om gewassen te worden. In feite wordt het karakter in je jeans verder gevormd naarmate je ze vaker draagt ​​zonder tussendoor te wassen. Ze beginnen zich naar je lichaam te vormen, schrijnend en scheuren zullen groter worden en de kleur zal “slijten” in een patroon dat uniek is voor jou. Ze zullen uiteindelijk jouw unieke verhaal vertellen!

Lees ook: Waar je op moet letten bij het kiezen van de beste spijkerbroek

ELKE DAG VERZORGING

Wanneer je je favoriete paar jeans aantrekt, trek ze dan nooit omhoog met behulp van de riemlussen, dit kan onnodige slijtage veroorzaken. Trek ze altijd omhoog met behulp van de tailleband, want dit is een veel sterker onderdeel van het kledingstuk.

HOE JEANS WAST

Als het tijd is om je denim te wassen, zijn er een paar regels die we aanbevelen;



– Keer je jeans binnenstebuiten om de kleur te behouden



– Koud wassen met een handvol zout of een laag enzymwasmiddel en een wasverzachter (een paar druppels etherische olie kunnen je jeans zoet laten ruiken zonder te reageren op de denim)



– Ofwel handwas of laat ze in een delicate cyclus wassen.