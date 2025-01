Zoek je nog een honeymoon bestemming? Mauritius is uitgeroepen tot beste locatie voor je huwelijksreis in 2025

Laatst geüpdatet op januari 23, 2025 by Redactie

De tropische bestemming Mauritius is verkozen tot ’s werelds beste bestemming voor huwelijksreizen tijdens de uitreiking van de Traveler’s Choice Awards 2025 van Tripadvisor. Het eiland laat hiermee zien dat het naast outdoor en strand, ook een romantische bestemming is en staat boven bekende bestemmingen als Bali en de Malediven.



Deze erkenning van Tripadvisor benadrukt de positie van Mauritius op het gebied van luxueuze reizen, waarbij gastvrijheid, authenticiteit en culturele ervaringen hoog op de lijst staan. Stellen die elkaar onlangs het jawoord gaven, kunnen zich onderdompelen in de rijke historie, verblijven in een van de luxe accommodaties of brengen een dag door op een van de witte stranden van het eiland.



“Deze onderscheiding weerspiegelt de toewijding van Mauritius om een unieke ervaring te bieden aan recent getrouwden”, aldus Richard Duval, Minister van Toerisme. “Ons eiland biedt meer dan prachtige stranden – het is een bestemming waar luxe en authenticiteit samenkomen om de mooiste momenten te creëren voor stellen die aan hun levensreis beginnen.”

Romantische reis naar Mauritius

Daarnaast biedt het eiland resorts van wereldklasse met uitgebreide faciliteiten en service. Veel resorts bieden gepersonaliseerde strandceremonies aan, compleet met bloemendecoratie en traditionele muziek. Ook is een romantisch diner mogelijk voor twee op een privéplek aan het strand. Voor ultieme ontspanning kunnen koppels genieten van exclusieve duo-massages in luxueuze spa’s, vaak met uitzicht op de oceaan.



Het hele jaar door is er een aangenaam klimaat met temperaturen die zelden onder de 20°C duiken. Stellen kunnen genieten van unieke natuurwonderen zoals de illusie van een onderwaterwaterval bij Le Morne of het historisch complex Aapravasi Ghat dat is erkend als UNESCO-werelderfgoed. Met een rijke mix van Indiase, Afrikaanse, Franse en Chinese invloeden staat Mauritius voor culturrele diversiteit. Voor de meer avontuurlijke reizigers zijn er activiteiten als dolfijnen spotten en het verkennen van het Black River Gorges National Park.



Andere bestemmingen die in de top tien te vinden zijn: Bali (2), Malediven (3), Hoi An (4) en Phuket (5).



Credits beeld: MTPA