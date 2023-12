Dit is het seizoen voor zoete en hartige favorieten – van de verrukkelijke desserts waar je elk jaar naar verlangt tot voorgerechten en snacks die hongerige gasten in bedwang houden. Verhoog het feestdagen plezier met de juiste combinatie van zoete en hartige recepten voor de feestdagen, beginnend met hetzelfde seizoensproduct: pecannoten.



Pecannoten zijn een veelzijdige noot die je tijdens de feestdagen kunt gebruiken, zodat je kunt koken en genieten van een groot aantal gerechten, een feestelijke flair aan je interieur kunt toevoegen of als voedzaam tussendoortje kunt zorgen te midden van seizoensverwennerijen. Koop dit jaar een extra zak pecannoten om voedzame, heerlijke gerechten te creëren, waar je onderweg van kunt genieten of aan gasten kunt serveren.

Gebakken Brie met pecannoten en cranberry-sinaasappelchutney

Kooktijd: 24 minuten

Porties: 8

Ingrediënten

1 zak verse cranberry’ s

1/2 kopje ahornsiroop, plus 1 theelepel voor garnering

1/2 kopje water

1 sinaasappel, alleen schil en sap

1 theelepel versgehakte tijm, plus extra voor garnering

1 theelepel vers gehakte rozemarijn

1 eetlepel bourbon (optioneel)

1 ronde brie

1/2 kopje geroosterde pecannoten

Crackers

Geroosterd brood

Appelschijfjes

Bereiding

Verwarm de oven voor op 170 C. Bekleed de bakplaat met bakpapier of siliconen bakmat.



Breng in een middelgrote pan op middelhoog vuur de cranberry’s (bewaar enkele voor garnering), 1/2 kopje ahornsiroop en water aan de kook. Zet het vuur middelhoog en kook, af en toe roerend, tot de veenbessen knappen en het mengsel dikker wordt, 8-10 minuten.



Haal het cranberrymengsel van het vuur en roer de sinaasappelschil, het sinaasappelsap, 1 theelepel tijm, rozemarijn en bourbon erdoor, indien gewenst.



Leg de brie op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak 5-7 minuten, of tot de binnenkant van de kaas zacht wordt terwijl de buitenkant intact blijft.



Breng de brie over naar de serveerschaal en bedek met chutney en geroosterde pecannoten. Sprenkel de resterende ahornsiroop over de brie en garneer met de resterende verse tijm en de achtergehouden veenbessen. Serveer met crackers, geroosterd brood en appelschijfjes.

Pecannoot Snackmix met Cranberries en Chocolade

Bereidingstijd: 10 minuten

Kooktijd: 5 minuten, plus 10 minuten afkoeltijd

Ingrediënten

1 kopje pecannotenhelften

1 kop rijstvierkanten ontbijtgranen (tarwe of kaneel)

1/2 kop pretzels

2 eetlepels ongezouten boter

1 eetlepel bruine suiker

1 1/2 eetlepel pure ahornsiroop

1/2 theelepel koosjer zout

1/4 theelepel gemalen nootmuskaat

1/2 kop gedroogde veenbessen

1/2 kop pure chocoladestukjes

Bereiding

Voeg in een grote, magnetronbestendige kom de pecannoten, rijstvierkanten, ontbijtgranen en pretzels toe. Voeg in een kleine, magnetronbestendige kom boter, bruine suiker, ahornsiroop, zout en nootmuskaat toe. Zet het botermengsel 1-2 minuten in de magnetron tot het gesmolten is en giet het dan over het droge mengsel. Goed roeren om te combineren.



Zet de snackmix in intervallen in de magnetron van 45 seconden, ongeveer 4-5 intervallen in totaal, tot het mengsel geurig, goudbruin en geroosterd is.



Laat het mengsel volledig afkoelen en roer er dan de cranberry’s en pure chocoladestukjes door.