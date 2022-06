Zomer 2022: Nederlanders reizen weer verder van huis

De afgelopen jaren hebben Nederlanders amper kunnen genieten van lange zomervakanties, en dat Nederlanders klaar zijn om op reis te gaan zien we allemaal aan de lange rijen op Schiphol. Maar, waar gaat de reis voor de Nederlanders heen, in de tijd van het ‘nieuwe normaal’? Uit onderzoek van Booking.com blijkt dat de Nederlandse reizigers het liefst zo ver mogelijk van huis op vakantie willen gaan. In feite zou meer dan de helft (59%) liever afreizen naar een ver land voor één week vakantie, dan een maand vakantie vieren dichtbij huis. Om daarnaast volledig in de vakantiemodus ondergedompeld te worden, zou 60% van de Nederlanders kiezen voor één lange zomervakantie, in plaats van korte frequente uitstapjes.



Ondanks dat Nederlanders zo ver mogelijk van huis vakantie willen vieren, komen buitenlandse toeristen juist onze kant op. Data van Booking.com laat zien dat, zoals gewoonlijk, Nederland vooral een populaire vakantiebestemming is onder de Duitse toeristen, gevolgd door reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk.

Vakantie met partner en familie favoriet en luxe overbodig

Nuchtere Hollanders verkiezen deze zomer rust en quality time met dierbaren boven een luxe ervaring. Zo geeft driekwart (75%) van de Nederlandse reizigers aan liever een week op reis te gaan met hun partner alleen dan een langere en luxere reis met de schoonfamilie erbij. Minimalisme voert dit jaar de boventoon bij de nuchtere Nederlander, die aangeeft zich liever aan een beperkt weekbudget wil houden om zo te kunnen reizen met hun favoriete persoon (68%), dan een maand lang alleen op reis zonder enig budgetlimiet. Of het nu op romantisch of familiegebied is, Nederlandse reizigers verkiezen vakanties met hun partner (47%) en familie (60%) boven een reis met vrienden (22%) of een solo reis (9%).

Ontspanning: de primaire reden van vakantie

Sommigen zeggen dat reizen de beste vorm van ontspanning is: Nederlanders geloven het! Maar liefst 78% van de Nederlandse reizigers zoekt tijdens de zomervakantie naar ontspanning en 80% zou deze zomer zelfs weggaan om volledig los te komen van hun dagelijkse routine, waarbij 83% de voorkeur geeft om voor een langere tijd weg te gaan.



Als Nederlanders deze zomer overal heen zouden kunnen gaan, geeft 31% de voorkeur aan een all-inclusive resort, om op deze manier echt te ontspannen en tot rust te komen, waar zij zo min mogelijk beslissingen hoeven te maken.

Nederlanders willen op avontuur

Na zoveel tijd binnen door te hebben gebracht, heeft bijna de helft van Nederland (46%) zin om er op uit te gaan. De wildernis in of bergen beklimmen, 74% van de Nederlandse reizigers is gemotiveerd om het outdoor leven te ontdekken. Nederlanders gaan niet slechts op avontuur: 46% is vastbesloten om deze zomer een kustbestemming te bezoeken. Tevens profiteren Nederlanders tijdens hun reis van het feit dat grote evenementen weer begonnen zijn, waarbij 21% naar een live sportevenement zou willen gaan, 28% een festival of concert zou willen bezoeken en 50% zin heeft in een roadtrip.



Kom maar door met die scherpe pepers, want uit onderzoek van Booking.com blijkt verder dat bijna de helft (48%) van de Nederlandse reizigers geneigd zijn om meer impulsieve beslissingen te nemen, zoals bijvoorbeeld experimenteren met lokale delicatessen (57%), gerechten te proeven die thuis niet verkrijgbaar zijn (80%) en meer gedurfde eetkeuzes te maken (56%).



Ondanks dat de meerderheid van de Nederlandse reizigers deze zomer voor één lange zomervakantie kiezen (60%), zijn er ook nog liefhebbers voor een citytrip. Vorig jaar zagen we vooral Nederlandse steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Maastricht terugkomen in de top, maar nu de grenzen weer open zijn buitenlandse steden zoals Parijs, Londen, Berlijn en Barcelona populaire bestemmingen laat data van Booking.com.