Zomerfruit is niet alleen lekker, maar zit ook boordevol voordelen voor huid, buik en energie

Het is zover: het lekkerste zomerfruit ligt weer in de schappen. Zin in meer energie, een happy buik en een frisse glow? Grijp dan naar een handje zomerfruit. Aardbeien, frambozen, blauwe bessen, bramen en rode bessen zijn niet alleen een feest voor je smaakpapillen, ze zitten ook bomvol vitamines, antioxidanten en vezels. En: ze zijn nu op hun allerlekkerst. Een lekkere en makkelijke manier om goed voor jezelf te zorgen. Gewoon, met een handje zomer.



En voor jezelf zorgen is helemaal geen overbodige luxe, want uit onderzoek van het RIVM blijkt dat Nederlanders vanaf 18 jaar gemiddeld maar 134 gram fruit per dag eten – fors minder dan de aanbevolen 200 gram. Slechts 14% haalt de richtlijn. Jongvolwassenen bungelen daarbij onderaan.

Slim snacken = zacht fruit

Gezondheid is superbelangrijk. Tegelijkertijd telt tijd ook. En zo zijn zachte zomerfruitsoorten de ultieme slimme snack. Ze zijn ready to eat, laag in calorieën en passen perfect in een druk leven. Een handje blauwe bessen in je oats, wat aardbeien op je toast of frambozen door je salade: het is zo gepiept.

Waarom kies je voor zacht fruit?

Zacht fruit is een natuurlijke bron van vitamine C, antioxidanten en vezels. En dat voel je.

Voor een stralende huid: aardbeien en rode bessen leveren vitamine C, wat bijdraagt aan de aanmaak van collageen. Hello glow!

aardbeien en rode bessen leveren vitamine C, wat bijdraagt aan de aanmaak van collageen. Hello glow! Voor een happy buik: frambozen en bramen zijn vezelrijk en ondersteunen een gezonde spijsvertering.

Voor extra energie: blauwe bessen zitten vol antioxidanten die je lichaam helpen beschermen tegen stress en vervuiling.

Met een handje zomer zit je dus altijd goed.

Zomer op je bord

Naast snacken kun je met zacht fruit ook alle kanten op in de keuken. Wat dacht je van:

Romige overnight oats met frambozen

Een frisse quinoa salade met aardbeien en feta

Een galette met bessen waar elke Franse bakker jaloers op is.

Je hebt hier geen foodfluencer-skills voor nodig: gewoon zin, een beetje fruit en vijf minuten van je tijd.