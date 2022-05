Zomerkleurentrend voor het haar: kaarslicht blond

Zonnige zomerdagen staan ​​voor de deur, kaarslicht blond haar is terug! Van Claudia Schiffer in de jaren 90 tot Gigi Hadid en Doja Kat vandaag, deze warme en neutrale tint is perfect voor de zomer en wordt gebruikt in de nieuwste campagne van Aveda, gekleurd door Ian Michael Black, Aveda Global Artistic Director, Hair Color. Ian heeft ons zijn inzicht gegeven in deze look van het moment, en hoe je de perfecte kaarslicht blonde kleur kunt bereiken, terwijl je Aveda’s Botanical Repair gebruikt voor maximale kleur en haarversterking.

Ian Michael Black over kaarslicht blonde trend:

“Kaarslicht blond is een van de meest gewilde kleurtinten voor de zomer. De toon van dit seizoen is die perfecte mix van een warme neutrale kleur, waar dure gouden tinten worden verfijnd om een ​​look achter te laten die zowel dromerig als complementair is aan de meeste warmere huidtinten.”

“Na wat een eeuwigheid lijkt te zijn met het uitgroeien van onze haarkleur en beperkt zijn met salonbezoeken, zijn we klaar om de sprong te wagen naar iets meer gedurfds om deze zomer een statement te maken.”

“Afgezien van zachte tinten en balayage looks, is kaarslicht blond een all-over blonde tint die romantisch, grillig en statement makend is. Voorbij zijn de dagen van eindeloos proberen om onze blonde kleur aan de koelere kant te houden, dit seizoen omarmen we zachte verfijnde warmte voor een zachtere look.”

Hoe je met je stylist moet spreken om deze tint te creëren:

“Om je te helpen de juiste tint te krijgen wanneer je je stylist bezoekt, zou ik je bij elke grote verandering eerst een consult aanraden. Dit geeft jou en je stylist de tijd om te bespreken hoe deze kleur voor jou zal werken, de perfecte toon te vinden en te begrijpen wat het onderhoud zal zijn.

“Door ervoor te zorgen dat je de juiste tijd neemt, weet je zeker dat je de perfecte kleur krijgt. Het geeft ook tijd om het te doen met minimale schade aan het haar.”

Hoe Aveda’s Botanical Repair op te nemen:

“Met de technologie van vandaag kan het haar worden opgelicht terwijl het in topvorm blijft. Met additieven die aan lighteners kunnen worden toegevoegd, zoals Aveda’s Botanical Repair, kun je erop vertrouwen dat je haar er glanzend, sterk en mooi uitziet en aanvoelt.’

“Het is ook belangrijk om te begrijpen hoe je het beste voor je nieuwe kleur kunt zorgen en hoe je die conditie kunt behouden tot je volgende bezoek. Naast een reeks professionele Botanical Repair-producten, is er een assortiment dat je thuis kunt kopen en gebruiken, zodat je je tussen twee bezoeken door nooit zorgen hoeft te maken over je haarconditie. Het Aveda Botanical Repair Strengthening Overnight Serum is een fantastisch product om toe te voegen aan een avondroutine – het bouwt hechtingen op, herstelt alle drie de haarlagen en vermindert het uiterlijk van gespleten haarpunten met 84%, en dat allemaal terwijl je slaapt!

“De Botanical Repair producten voor het versterken en vermenigvuldigen van de binding bevatten dezelfde belangrijke, van nature afgeleide ingrediënten, zodat je het geweldige werk van je kapper kunt blijven doen om je haar gezond te houden.”

De producten zijn o.a. verkrijgbaar bij debijenkorf.nl.