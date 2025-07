Zomerpret voor je viervoeter én minder voedselverspilling

Laatst geüpdatet op juli 29, 2025 by Redactie

Nederland telt bijna 5 miljoen honden en katten als huisdier en laten we eerlijk zijn: ze worden vaker verwend en krijgen meer aandacht dan de gemiddelde huisgenoot. Maar wist je dat ook dierenvoeding een grote ecologische voetafdruk achterlaat en dat een groot deel van de voeding nooit in de voerbak terecht komt? Daarom breidt social impactbedrijf Too Good To Go het aanbod aan Magic Pakketten in de app uit met dierenvoeding, zodat alle Nederlanders hun trouwe viervoeters kunnen verwennen met maaltijden en snacks, terwijl ze tegelijkertijd helpen om voedselverspilling tegen te gaan. Denk: kwaliteitsvolle honden- en kattenvoeding van topmerken, voor een zachte prijs en met het gemak van thuisbezorging.

Slim besparen en duurzaam voeden

Huisdieren zijn fantastisch, maar goedkoop? Niet bepaald. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse baasjes gemiddeld €680,- per jaar aan dierenvoeding uitgeven. Met de Magic Pakketten van Too Good To Go krijgen huisdieren alles wat ze nodig hebben, en dat op een betaalbare manier die ook nog eens voedselverspilling tegengaat. Nederlandse klanten kunnen rekenen op voeding van enkele favoriete merken, die gewoon bij hen thuis wordt bezorgd. Dit kan oplopen tot een besparing van 50 procent. Goed voor dier, portemonnee en planeet.

Tips voor een extra verwendag

Deze maand vieren we zowel Internationale Kattendag op 8 augustus als Hondendag op 26 augustus dus extra reden om je trouwe viervoeter in het zonnetje te zetten. Met deze tips verwen je niet alleen je huisdier, maar vermijd je ook voedselverspilling.



1. DIY-dierenijsje: Meng (een restje) natvoer met water of ongezouten bouillon, giet in een ijsvorm of yoghurtpotje en vries in. In plaats van natvoer kun je bijvoorbeeld ook fruit gebruiken.

2. Likmat met restjes: Smeer wat natvoer, snackpasta of pindakaas (zonder xylitol!) op een likmat of diep bord en vries kort in.

3. Koekjes van restjes: Hondenbaasjes opgelet! Heb je overrijpe banaan of restjes gekookte pompoen? Maak er eenvoudige hondensnacks van! Meng met wat havermout of pindakaas (zonder xylitol!) en bak ze af in de oven. Gezond én zero waste.

Voor dier, planeet én portemonnee

Met deze nieuwe Magic Pakketten wil Too Good To Go niet alleen baasjes helpen besparen, maar ook bewust maken van de impact van dierenvoeding. De wereldwijde productie van droogvoer voor huisdieren is goed voor 151 miljoen ton CO₂e-uitstoot per jaar – dat is ongeveer 3% van de totale landbouwemissies. Door overschotten te redden, kunnen we samen het verschil maken.

Hoe werkt het?

Voedingsmerken blijven regelmatig met overschotten zitten. Denk aan producten die nog perfect goed zijn, maar bijvoorbeeld een andere verpakking krijgen of een THT-datum naderen. Too Good To Go koopt deze producten direct van producenten en merken op, bundelt ze in themapakketten (zoals snacks, thee of – nu dus ook – dierenvoeding) en biedt ze aan via de app onder de knop ‘Bezorging’. Vervolgens wordt dit thuis of bij een afhaalpunt bezorgd voor een voordeligere prijs.