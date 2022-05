Zomers de weg op: zo werkt de airco optimaal

De airco is voor veel automobilisten een must-have. De verkoeling die hij oplevert kan het verschil maken tussen een ongewenste sauna op wielen of een plezierig ritje. Toch halen mensen vaak niet het maximale uit hun airco. Daarom geeft KwikFit tips voor een optimaal gebruik van de airco.

Hoewel de airco ook in de winter nuttig is, zoals het snel verhelpen van beslagen ramen, associëren de meeste mensen de airco met de zomer. Niet alleen prettig, ook een extra veiligheid, want wanneer het 28 graden of hoger is, neemt de concentratie al snel flink af. De airco zorgt ervoor dat automobilisten fris achter het stuur zitten en zo een stuk veiliger de weg op gaan. Maar hoe doet de airco dat?

Coole techniek

Een airco heeft geen tank met koude lucht op voorraad, maar maakt deze zelf door warme lucht koud te maken. Dit doet de airco door het koudemiddel dat in de auto aanwezig is te verdampen. Het is namelijk een natuurkundig feit dat verdamping warmte onttrekt aan de omgeving. Hierdoor wordt dus de warmte uit de lucht weggenomen. Vervolgens wordt de gekoelde en ontvochtigde lucht weer teruggeblazen. Dit geeft aangename verfrissing in de auto. Daarnaast vangen de filters van het aircosysteem pollen, stof en vuil op, zodat dit niet in de auto terechtkomt. Een verademing, zeker voor mensen met hooikoorts.

Keep it cool, keep it fresh

Uitstel van airco-onderhoud is één van de voornaamste oorzaken van problemen met de airco. Komt er minder koude lucht uit het ventilatierooster dan normaal óf hangt er een muffe lucht in de auto? Dan werkt de airco waarschijnlijk niet goed meer. De airco heeft regelmatig onderhoud nodig, niet alleen voor de koelcapaciteit, maar ook om de aangroei van bacteriën in de airco te voorkomen. Deze bacteriën kunnen ziekmakend zijn, dus het is aan te raden de airco eens per jaar te laten reinigen.

Tips voor een frisse zomer

Om het meeste uit de airco te halen en lekker fris de zomer door te komen zijn de volgende drie tips essentieel: