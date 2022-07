Zomers kleurtje door de zon? Zo krijg je ‘m veilig

Zon, zee, strand. Wij wanen ons al ergens onder een parasol, maar er is één ding dat niet vergeten mag worden: zonnebrand. Hoewel een kleurtje voor velen een schoonheidsideaal is, is het helemaal niet zo gezond. Hieronder vertelt NIVEA je hoe je gebruind, maar bovenal beschermd de zomer door komt.

Lees ook: Hoe stick en spray zonnebrandmiddelen te gebruiken

Verantwoord zonnebaden

Inmiddels weten we dat we voor de zon(kracht) geen dure vakanties hoeven te boeken, urenlang bakken in de zon niet gezond is en onszelf beschermen tegen de zon op zijn zachtst gezegd belangrijk is. Toch kijken velen ieder jaar uit naar die zongebruinde toet. Mocht dit ook voor jou gelden, en je besluiten te gaan voor een sunkissed summer skin, dan is het belangrijk dat je dit verantwoord doet. Hoe? Simpel als wat: smeer je minstens iedere twee uur in met zonnebrandcrème (en na een plons in het water en/of transpireren), zoek regelmatig de schaduw op en vermijd de zon tussen 12:00 en 15:00 uur ‘s middags. Zonnebrand overslaan om bruiner te worden? Think again. Het enige wat je over zult houden aan een onbeschermde baksessie is spijt (en met een beetje pech een verbrande, en dus beschadigde huid).



Fun fact: Een zongebruinde huid was niet altijd het schoonheidsideaal, pas toen trendsetter Coco Chanel in de jaren 20 gebronsd terug kwam van bezoekje aan Cannes werd de zongebruinde huid écht populair.