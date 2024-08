De beste zomerse beauty essentials

Laatst geüpdatet op augustus 19, 2024 by Redactie

Zomer betekent hoge temperaturen, intens zonlicht, overvloedig zweten: de zomer vraagt ​​veel van ons lichaam en onze huid. Dit maakt de juiste verzorgingsroutine nog belangrijker. In plaats van je normale huidverzorgingsroutine mee te nemen naar de zomermaanden, zou je zomerse huidverzorgingsroutine moeten bestaan ​​uit zomerse beauty essentials die lichter zijn. We hebben samen met Douglas een lijst samengesteld met zomerse beauty essentials die niet in je huidverzorgingsroutine mogen onderbreken.

De ultieme bescherming tegen de zon

De zomer nodigt uit om van de zon te genieten, maar het is essentieel om je huid te beschermen tegen schadelijke UV-stralen. Zonnebrandcrème is 365 dagen per jaar een noodzaak, maar het is vooral noodzakelijk in de zomermaanden, omdat we dan minder kleding dragen en meer huid laten zien. Een hoogwaardige zonnebrandcrème met een hoge SPF-waarde is essentieel om de huid te beschermen. Lichte formuleringen die niet vettig zijn en gemakkelijk in de huid kunnen worden verwerkt, worden aanbevolen. Sunscreen moet regelmatig opnieuw worden aangebracht, vooral na het zwemmen of bij hevig zweten. En vergeet niet na een dag in de zon een verkoelende aftersun aan te brengen om de huid te kalmeren en te hydrateren.

Hydraterende verzorging

Hydraterende beauty producten zijn een must in de zomer. Een lichtgewicht, snel absorberende vochtinbrengende crème zorgt ervoor dat de huid de hele dag gehydrateerd blijft. Kies voor een licht vitamine c serum of een aloë vera-gel die de huid voorziet van intensief vocht zonder deze te verzwaren. Het kan ’s ochtends en ’s avonds worden aangebracht onder de dag- of nachtverzorging.

Vergeet de lippen niet

De lippen worden vaak vergeten als het om bescherming tegen de zon gaat, en ze zijn bijzonder gevoelig voor UV-schade. Een lippenbalsem met geïntegreerde zonbeschermingsfactor voorkomt zonnebrand en uitdroging. Producten met voedende ingrediënten zoals sheaboter of jojoba-olie zijn ideaal om de lippen zacht en soepel te houden.

Hittebescherming voor haar

Ook in de zon heeft het haar veel bescherming en verzorging nodig, omdat UV-straling, chloor en zout water het haar kunnen beschadigen en uitdrogen. Regelmatig je haar wassen is niet noodzakelijkerwijs goed voor je haar en het resultaat is meestal kroezen en droogheid. Daarom is het belangrijk om je haar goed te verzorgen tijdens het zonnebaden en uiteraard na het wassen. Een hittebeschermingsspray beschermt het haar tegen UV-stralen en voorkomt haarbeschadiging. Bovendien helpen voedende haaroliën en vochtinbrengende sprays om het haar soepel en glanzend te houden.

Lichte make-up producten

In de zomer is minder vaak meer. Lichtgewicht make-up producten die niet uitlopen en de huid laten ademen, zijn ideaal. Een getinte vochtinbrengende crème met SPF biedt bescherming tegen een lichte teint en laat de huid op natuurlijke wijze stralen. Een waterproof mascara blijft bij hoge temperaturen en tijdens het zwemmen zitten zonder uit te lopen. Hierdoor blijft de uitstraling van je ogen perfect.

En last but not least: een setting spray zorgt ervoor dat de make up ook op warme dagen goed blijft zitten. Ook producten met verfrissende ingrediënten zoals munt of komkommer bieden een verkoelend effect.

Een verfrissende gezichtsspray

Wil je graag wat verkoeling op warme dagen? Dan is regel nr. 1: Blijf gehydrateerd! En dat betekent niet alleen veel drinken, dat geldt ook voor ons grootste orgaan: de huid. Maar de redding is nabij in de vorm van gezichtssprays – echte beautyboosters. Een Face Mist voorziet de huid direct van vocht. Maar dat is nog niet alles: voedende actieve ingrediënten worden ook in de huid gebracht en ondersteunen zo een breed scala aan huidbehoeften. Het resultaat is een frisse look. De geliefde stralende teint wordt mede dankzij de vochtinbrengende spray behouden. De sprays zijn geschikt voor ieder huidtype en kunnen, afhankelijk van de ingrediënten, ook bepaalde huidbehoeften ondersteunen.

De juiste reiniging

Iedereen weet inmiddels dat het reinigen van het gezicht deel uitmaakt van de dagelijkse huidverzorging. Het is echter vooral belangrijk in de zomer. Het is gemakkelijk uit te leggen waarom: hitte en zweet bevorderen de productie van talg op het gezicht, waardoor de poriën kunnen verstoppen. Wil je dus puistjes voorkomen, verwijder dan ’s ochtends en ’s avonds je make-up grondig. Op weg naar een vlekkeloze teint ontkom je zeker niet aan een reiniging. Omdat het de ideale basis creëert zodat de huid vervolgens verzorgingsproducten zoals een crème, masker of serum perfect kan opnemen. Het meest geschikt zijn milde reinigingsproducten die de huid niet uitdrogen.

Een lekker geurtje

De zomer is een seizoen dat wordt gekenmerkt door hete dagen en een hoge luchtvochtigheid. In dergelijke omstandigheden worden zware en complexe geuren vaak overweldigend en kunnen ze zelfs onaangenaam worden. Daarom moet je kiezen voor een lichtere en frissere geur. Citrusnoten zoals citroen, bergamot en grapefruit bieden een verfrissende en verkwikkende ervaring. Bloemen- en watergeuren geven een gevoel van verlichting van de hitte.