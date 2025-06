Laatst geüpdatet op juni 19, 2025 by Redactie

We hebben al heerlijke zonnige dagen achter de rug, en het blijft voorlopig gelukkig zo. Tijd dus om thuis zomerse cocktails te maken en een nieuw seizoen te vieren. Wat lekkerder dan doen of je op vakantie bent met cocktails van over de hele wereld: van Zwitserland en Saint Tropez, tot de Seychellen en Zuid-Afrika. Hier zijn zomerse cocktail recepten van over de hele wereld die je thuis kunt maken:

Passievrucht-rumcocktail – Seychellen

Porties: 4

Ingrediënten:

-2 passievruchten

-60 ml witte rum van Takamaka

-2 theelepels fijne suiker

-Muntblaadjes ter garnering

-IJsblokjes om te mixen

-Crushed ice

Bereidingswijze:

Meng alle ingrediënten met de ijsblokjes in de shaker, vul het glas met crushed ice en schenk er een cocktailmix bij. Garneer met een muntblaadje en sterfruit en geniet.

Yadong Sour – Koh Samui,

Ingrediënten:

– 30 ml geïnfuseerde rum

– 2 eiwitten

– 15 ml limoensap

– 15 ml suikersiroop

Bereidingswijze:

Schud alle ingrediënten droog. Voeg vervolgens ijs toe en schud opnieuw. Zeef in een glas en geniet.

Gemberbrandy en Rooibos Martini — Zuid-Afrika

Ingrediënten:

2,4 cl KWV 10 jaar oude brandewijn of een andere vintage brandewijn

2,4 cl Oude Meester gember of een andere gemberlikeur

Rooibosthee

Honing

Snufje Angostura bitters

Citroenschil ter garnering

Bereiding

Maak het martiniglas klaar door er een paar ijsblokjes aan toe te voegen om te koelen. Zet een kopje rooibosthee en roer er een halve theelepel honing door. Doe de brandewijn en gemberlikeur in een shaker met ijs en schud om te koelen voordat je het thee-honingmengsel toevoegt. Schud om de drank te koelen en verwijder het ijs uit het glas. Schenk de cocktail in het glas, voeg een paar scheutjes bitter toe en garneer met een dun schijfje citroenschil.

Evergreen Cocktail — Zuid-Afrika

Ingrediënten

50 ml Absolut Vodka

4 plakjes komkommer

30 ml 1883 watermelon syrup

30 ml ananassap

30 ml limoensap

100 ml mousserende wijn of champagne

Bereiding

Meng de komkommer en watermeloensiroop in de shaker, voeg alle andere ingrediënten toe behalve de champagne of mousserende wijn, schud en zeef over ijsblokjes en vul aan met de champagne of mousserende wijn. Garneer met een schijfje ananas en 2 kaneelstokjes en serveer.

Singita Sweni — Zuid-Afrika

Ingrediënten en bereiding

Ingrediënten: 25 ml Inverroche Verdant Gin (of je favoriete gin)

100 ml verse limonade

100 ml tonic



Giet alle ingrediënten in een mixglas met ijsblokjes en roer goed. Zeef in een gekoeld cocktailglas. Serveer puur met een garnering van limoen, kiwi, groene appel en munt.

Pool Spritz — Saint-Tropez

Ingrediënten (voor één Pool Spritz):

60 ml Aperol

140 ml Tequila

60 ml rabarbersiroop

60 ml citroensap

snufje zout

Prosecco

Zelfgemaakte rabarbersiroop:

170 ml water

170 ml witte suiker

2 takken rabarber

Bereiding (zelfgemaakte rabarbersiroop):

Was en snijd de rabarber in stukken van 0,5 cm, met de schil intact. Kook de rabarber, het water en de suiker in een pan tot een temperatuur van 120 °C, af en toe roerend. Haal de pan van het vuur zodra deze temperatuur is bereikt en laat het mengsel trekken tot het is afgekoeld. Filter.

Bereiding (Pool Spritz):

Meng de Aperol, de tequila, de rabarbersiroop en het citroensap in een shaker. Voeg een snufje zout toe en schud met ijs. Giet het mengsel in een wijnglas gevuld met ijs en voeg prosecco toe.

Melkcocktail – Zwitserland

Ingrediënten

45 ml oude rum

45 ml Frangelico-likeur

19 ml Calvados (appelbrandewijn)

19 ml limoensap

19 ml vanille-extract

45 ml room

85 ml appelsap

Bereidingswijze

Doe alle ingrediënten in een cocktailshaker gevuld met ijs. Goed schudden en vervolgens zeven in een glazen melkfles of Collins glas. Serveer met een kleurrijk rietje