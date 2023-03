Zomertijd staat voor de deur!

Laatst geüpdatet op maart 24, 2023 by Redactie

Op 26 maart zetten we onze klokken om 2 uur ’s nachts een uur vooruit. Het idee achter de tijdsverandering is dat we beter gebruikmaken van het beschikbare daglicht, vooral tijdens de zomermaanden wanneer de dagen langer zijn. Het idee van de zomertijd is echter ook controversieel: het zou slaappatronen verstoren, negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid en de productiviteit, en bovendien onhandig zijn voor mensen die hun schema’s moeten aanpassen. Ondanks de controverse, wordt de zomertijd jaarlijks nog in veel landen ingezet.

Hoe de zomertijd ons lichaam en onze slaap beïnvloedt

Wanneer we onze klok verzetten naar de zomertijd, verliezen we ’s nachts een uur slaap. Uit een studie is gebleken dat mensen op de maandag na de overgang naar de zomertijd, gemiddeld 40 minuten minder slapen dan op andere dagen.

Filippo Caldararo, slaapexpert bij Emma legt uit: “Bij het veranderen van de tijd, duurt het een paar dagen voordat onze interne klok zich heeft aangepast. Vooral bij de overgang naar de zomertijd, wordt ons circadiane ritme beïnvloedt. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in slaperigheid overdag of problemen om ‘s nachts in slaap te vallen. Het is wetenschappelijk bewezen dat vooral adolescenten last hebben van korte nachten, dit komt doordat het circadiane ritme tijdens de puberteit naar achteren verschuift en zij dus meestal later gaan slapen.”

Met deze tips heb je minder last van de ingang van de zomertijd

1. Een goede voorbereiding loont

Plan vooruit en ga een paar dagen voor de tijdsverandering ongeveer 15-30 minuten eerder naar bed dan normaal. Zo kan je lichaam al wat extra slaap krijgen en lukt het je om ’s avonds eerder naar bed te gaan voordat je ’s nachts 1 uur tekort komt

2. Houd je aan je schema

Ook al heb je de dagen na de tijdsverandering misschien het gevoel dat alles een uur te vroeg is: houd je aan vaste schema’s. Probeer op vaste tijden te eten, te sporten, te werken en vrije tijd te hebben. Deze duidelijke externe structuren kunnen helpen je interne klok weer aan te passen aan je dagelijks leven.

3. Het juiste licht op het juiste moment

Zoek ’s ochtends en ’s middags helder zonlicht op. Dit helpt je niet alleen om slaperigheid overdag tegen te gaan, maar ook om ’s avonds beter in slaap te vallen. In de avond is het daarentegen beter om elektronische apparaten met fel of blauw licht te vermijden – dat zorgt er namelijk voor je dat ‘wakkerder’ wordt.

4. Vermijd dutjes

\Hoe verleidelijk het ook kan zijn, probeer geen kleine uiltjes te knappen. Overdag verbruikt het lichaam veel energie waardoor de lichaamseigen stof adenosine wordt aangemaakt. Adenosine verhoogt de drang om te slapen, wat we nodig hebben om ‘s avonds in slaap te vallen. Doe je overdag al een dutje, dan wordt adenosine afgebroken. Het gevolg? Juist; ‘s avonds ben je niet moe en lig je klaarwakker in je bed.

5. Slaaphygiëne doet wonderen

Met de juiste kamertemperatuur, geen alcoholische versnaperingen of drankjes met cafeïne in de avond en voldoende ontspanning voor het slapengaan ben jij de ingang van de zomertijd zo weer te boven.