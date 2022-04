Zonbescherming achter glas, een absolute must

Nivea onderzocht de smeergewoontes van de Nederlander en komt met een glasheldere uitkomst: de overgrote meerderheid (68%) smeert het gezicht niet in met zonnebrandcrėme als hij of zij de dag grotendeels binnen doorbrengt. Dit geldt vooral voor mannen (74% versus 62% bij de vrouwen). Veel mensen vinden het heerlijk om achter glas te genieten van de eerste zonnestralen of te werken op een lichte plek met veel ramen, zonlicht is ten slotte essentieel voor onze gezondheid. Toch is niet iedereen zich bewust van de schade die dit met zich mee kan brengen als je de gezichtshuid niet goed beschermt. Verbranden achter glas zal niet zo snel gebeuren (UVB-straling), maar huidveroudering (UVA-straling) kan wel gewoon binnen ontstaan. Bijvoorbeeld in de auto, op kantoor of in huis. ‘Hoe dan?’ vraag je je wellicht af. Hieronder legt Nivea uit hoe dit zit.

UVA- en UVB-straling: het verschil

De zon schijnt met alle kleuren en golflengten van het licht. En elk type straling heeft een ander effect. Met name UV-straling heeft impact op je huid, bestaande uit UVA- en UVB-stralen. Hoewel UVA-stralen (A: Aging) geen pijnlijke symptomen veroorzaken op de huid, dringen ze diep binnen in de cellen van de opperhuid. Ze ontwikkelen vrije radicalen en kunnen de cellen op de lange termijn beschadigen. Ze werken door tot in het bindweefsel en beschadigen het collageen, wat belangrijk is voor de elasticiteit van de huid. UVA-stralen zijn daarom vooral verantwoordelijk voor vroegtijdige huidveroudering, bijvoorbeeld in het gezicht. Zowel wolken als glas houden deze straling niet tegen. Bij onvoldoende bescherming loopt je huid dus mogelijke schade op, óók in de auto, op kantoor of in huis. UVB-stralen (B: Burning) dringen niet verder binnen dan de opperhuid. Ze zorgen ervoor dat je huid bruiner wordt, maar kunnen ook leiden tot verbranding en vervelling van de huid en huidkanker. Verbranden achter glas zal niet snel gebeuren, omdat glas UVB-straling grotendeels tegenhoudt.

Lees ook: Geniet van de buitenlucht … en bescherm je huid tegen de zomerzon

UV-straling is al met al niet bevorderlijk voor de toestand van je gezichtshuid dus, denk aan verminderde huidelasticiteit, bevordering van rimpelvorming en pigmentaandoeningen zoals ouderdomsvlekken. Maar geen zorgen, dit betekent heus niet dat je niet kan genieten van de zon en haar stralen. Met dagelijkse zonbescherming kom je gelukkig een heel eind.

Dagelijkse gezichtsbescherming is key

De gezichtshuid is dunner en kwetsbaarder dan de rest van je huid en wordt vaker blootgesteld aan schadelijke invloeden van buitenaf, zoals zonnestralen, kou en luchtvervuiling. Dit maakt de gevoelige huid vatbaarder voor pigmentatie en vroegtijdige huidveroudering. En dat is waar dagelijkse zonbescherming om de hoek komt kijken, een onmisbare stap in je skincare routine. Met smeren hoef je zeker niet zuinig te zijn, gebruik ongeveer één theelepel voor je gezicht en hals. Klein geheugensteuntje: dat zijn ongeveer twee vingers crème. Smeer je om de twee uur opnieuw in.