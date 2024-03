Zonder telefoon in de slaapkamer slaap je beter en word je uitgeruster wakker

Laatst geüpdatet op maart 11, 2024 by Redactie

Aankomende vrijdag is het Internationale Dag van de Slaap. Deze hele week geeft slaapspecialist Beter Bed daarom extra aandacht aan het belang van goed slapen met onder andere de uitkomsten van een praktijkonderzoek onder testslapers. 180 mensen hielden in februari twee weken lang een slaapdagboek bij waarbij ze een week mét en een week zonder telefoon in de slaapkamer hebben geslapen. Slaapwetenschapper Merijn van der Laar analyseerde vervolgens de resultaten. Belangrijkste conclusie: 88% van de mensen neemt de telefoon (bijna) altijd mee naar de slaapkamer, maar uit de slaapdagboeken blijkt dat het achterwege laten van deze gewoonte leidde tot aanzienlijk uitgeruster wakker worden en een betere slaapkwaliteit.

Nieuw advies: telefoon buiten de slaapkamer maar op gehoorsafstand

Belangrijke redenen om de telefoon mee naar de slaapkamer te nemen zijn de wekkerfunctie (58%) en bereikbaarheid bij een noodgeval (26%). Toch rapporteerde 31% van de deelnemers beter te slapen zonder telefoon in de slaapkamer. 61% gaf aan net zo goed te slapen en slechts 8% gaf aan slechter te slapen. De belangrijkste redenen van een betere slaap zijn het niet afgeleid kunnen worden door sociale media en ’s nachts bij de wakkere momenten ook niet in de verleiding komen om op de telefoon te kijken. De kleinere groep die aangaf minder goed te slapen zonder telefoon beschreef dat dit te maken had met fear of missing out of een onveiliger gevoel. Wetenschapper Van de Laar komt daarom met een nieuw advies voor betere slaap: “Leg je telefoon bij voorkeur in de kamer naast de slaapkamer of in de gang. Als er iets belangrijks is, hoor je de telefoon wel overgaan, maar de verleiding om langdurig te blijven scrollen is aanzienlijk kleiner, waardoor je hersenen meer rust krijgen.“

Telefoon heeft meestal geen toegevoegde waarde

Opmerkelijk is dat deelnemers aangaven net zo lang te slapen in de week met en zonder telefoon, maar dat ze hun slaapkwaliteit beter beoordeelden in de periode dat zij hun telefoon niet in de slaapkamer hadden. De gemiddelde beoordeling steeg van 6,8 naar 7,0 op een tienpuntsschaal. Dat lijkt weinig, maar is wel een significante verbetering. Bovendien voelden deelnemers zich ook beter uitgerust wanneer ze wakker werden. De resultaten onderstrepen een interessante paradox: alhoewel het overgrote deel van de deelnemers hun telefoon bijna altijd naar bed meeneemt, miste maar 37% van hen hun toestel. 63% miste het toestel dus niet. Vrouwen gaven vaker aan de telefoon te missen dan mannen. De cijfers duiden een sterke gewoonte aan als het gaat om het meenemen terwijl dat niet noodzakelijk is en zelfs voor een slechtere slaapkwaliteit kan zorgen. Sommige mensen gaven aan dat ze door afwezigheid van de telefoon meer contact hadden met hun partner, in plaats van dat zij bezig waren met hun telefoon.

Meerwaarde ten opzichte van andere onderzoeken

De gegevens uit het onderzoek passen bij eerdere wetenschappelijke studies, onder andere van het RIVM waaruit blijkt dat smartphone gebruik bij adolescenten samenhangt met slechter slapen (van Kerkhof et al., 2018). Uit een eerdere analyse van 14 studies blijkt dat overmatig gebruik van de telefoon samenhangt met slaapproblemen (Yang et al., 2020). Van de Laar zegt: “Het mooie van de huidige studie is dat we een experiment hebben uitgevoerd in een groep deelnemers waardoor we net als bij het RIVM-onderzoek niet alleen een associatie hebben onderzocht, maar ook een effect van het weglaten van de telefoon, alleen nu in een drie keer grotere groep van volwassenen.” Verder is het ook een nieuw gegeven dat mensen hun telefoon vaak meenemen, maar eigenlijk de grootste groep deze niet mist. Het lijkt eerder een gewoonte te zijn en het lijkt voor de meesten mensen goed om daar een andere gewoonte voor in de plek te creëren: telefoonloos slapen.

Beter slapen, beter leven

Beter slapen is goed voor de gezondheid. Beter Bed heeft deze week daarom tot ‘Week van de Slaap’ gedoopt. Perijn Hoefsloot, verantwoordelijk voor marketing en customer experience bij Beter Bed licht de motivatie achter dit onderzoek toe: “Goede nachtrust is niet alleen afhankelijk van het slaapcomfort dat je bed biedt, je slaapomgeving houdt veel meer in dan dat. We krijgen veel vragen van consumenten over het effect van telefoongebruik op goed slapen, dus we hebben de proef op de som genomen en 180 mensen gevraagd om een week met en een week zonder telefoon naar bed te gaan en van hun bevindingen een slaapdagboek bij te houden. De resultaten van deze studie passen bij onze missie Beter slapen, beter leven: door bewuste keuzes te maken over wat we meenemen naar bed, denk aan gevoelens, gedachtes en spullen zoals een telefoon, kan de slaapkwaliteit aanzienlijk verbeteren. Het gaat erom dat mensen een omgeving creëren die bevorderlijk is voor ontspanning en ongestoord slapen.”