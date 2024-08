Zonnebrandcrème, wijn en zweet: zo behandel je deze typische Indian summer vlekken

Laatst geüpdatet op augustus 21, 2024 by Redactie

Het duurde even, maar de zon laat zich inmiddels van haar beste kant zien! Dat belooft een heerlijke nazomer met veel leuke dingen: zwoele avonden in het park, de laatste tripjes naar het strand en die laatste gezellige barbecue van het seizoen. Helaas brengen deze nazomer activiteiten ook veel kans op potentiële vlekken met zich mee. Om die vervelende gras- of zweetvlek uit je mooie outfit te krijgen, hebben de wasexperts van Ecover de beste tips en tricks verzameld om elke vlek te behandelen, zodat je kleding fris en stralend blijft!

Gras

Na een lange zomeravond in het park kun je weleens thuiskomen met een nare grasvlek. Je bent heus niet de enige, vooral grasvlekken en kinderen gaan hand in hand. Trek (ze) snel wat anders aan en pak tandpasta met menthol erbij (geschikt voor stoffen van een lichte kleur). Schrob de tandpasta over de vlek, laat het een uur weken, spoel grondig af met warm water en laat de wasmachine het werk doen. Is de vlek ouder of gaat het om donkere stoffen, gebruik dan galzeep of groene zeep.

Bbq vet en saus

Of je nu aan de BBQ staat te grillen of geniet van een heerlijke (vega)burger, een paar spatten vet en saus kunnen hardnekkige vlekken veroorzaken. Om deze vlekken aan te pakken moet je snel handelen voordat ze intrekken. Dus het belangrijkste: dep als eerste de vlek met koud water. Behandel de vetvlek daarna direct met bijvoorbeeld een vlekverwijderaar die ontwikkeld is om hardnekkige vlekken, zoals vet, gericht te behandelen. Laat dit 10 minuten intrekken en was het kledingstuk daarna op 40 graden.

Zonnebrandcrème

Tijdens de warme zomerdagen is zonnebrandcrème natuurlijk onmisbaar. Maar pas op, dit beschermende goedje tegen UV-stralen kan helaas gemakkelijk vlekken veroorzaken op je zomerkleding. Zonnebrandvlekken zijn moeilijk te behandelen vanwege de olieachtige (en soms getinte) formules. Om vlekken te voorkomen, is het slim om na het aanbrengen van de zonnebrandcrème minstens 20 minuten te wachten voordat je je aankleedt. Als er toch een vlek ontstaat, kun je deze gelukkig gemakkelijk verwijderen door de vlek direct goed te behandelen. Gebruik hiervoor Ecover’s wasbleekmiddel, een natuurlijk alternatief voor chloorbleekmiddel dat speciaal is ontwikkeld om blekende vlekken uit witte kleding te verwijderen en de vlek een extra zetje te geven voordat deze in de wasmachine gaat.

Zweet

Als het warmer wordt, zweten we ook meer, wat kan leiden tot nare geurtjes. Azijn is hier je vriend. Meng gelijke delen water en witte azijn. Dep het mengsel op de vlek en laat het een tijdje intrekken, zo’n 15-30 minuten. Daarna gewoon wassen zoals normaal. Azijn helpt bij het neutraliseren van de geur en het bestrijden van bacteriën.

Rode wijn

Cheers, maar pas op je kleding! Mors je toch, kom meteen in actie en spoel met koud water óf bruiswater. Dep de vlekken met een doek weg. Geen bruis in huis, maar wel zout? Top! Bedek de vlek helemaal met zout en was het daarna zoals gewoonlijk. Deze truc werkt ook op wortel-, tomaat- en ketchupvlekken.