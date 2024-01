Zonnebrillen in de winter – om je ogen gezond te houden

Laatst geüpdatet op januari 5, 2024 by Redactie

Vaarwel winterblues! Na weken grijs zorgt de zon voor goed humeurweer. Maar pas op: de zon kan je ogen beschadigen. Zonnebrillen behoren dan ook tot de onmisbare winteraccessoires. In de zomer zonder zonnebril? Ondenkbaar voor de meesten. Maar velen weten niet dat zonnestralen kunnen leiden tot permanente visuele stoornissen, vooral in de winter. Vooral kinderen, 40-plussers en mensen met lichte ogen lopen gevaar. Daarom hier alles over zonnebrillen in de winter.

Zonnestraling is bijzonder gevaarlijk in de winter

In de zomer vormt het groen van bladeren en gras een barrière tegen de weerkaatsing van lichtstraling. In de wintermaanden ontbreekt het – de omgeving reflecteert dan een veelvoud van het licht. Vocht, mist, ijs en sneeuw werken nog steeds als reflectieverbeteraars.



Niet alleen worden de ogen ernstig verblind, maar ze worden ook blootgesteld aan schadelijke UV-stralen. Hoe langer en intenser de blootstelling, hoe groter het gevaar. Onbeschermde ogen lopen het risico op pijnlijke zonnebrand en ontsteking van het hoornvlies of bindvlies tot permanente schade aan het netvlies of cataract.



Lichtgekleurde ogen hebben minder pigment, net als de ogen van kinderen, waarvan de pupillen nog groter zijn: hierdoor kan het gevaarlijke licht vrijer het netvlies binnendringen. Vanaf 40 jaar neemt de natuurlijke lichtbescherming van de ogen af ​​en worden ze gevoeliger voor verblinding.

De juiste brillenglazen om oogbeschadiging te voorkomen

De juiste zonnebril verkleint de kans op blijvende schade. Getinte glazen helpen tegen verblinding: hoe donkerder de glaskleur, hoe sterker de verblindingsbescherming. Praktisch zijn fototrope glazen, waarvan de kleur zich aanpast aan de lichtintensiteit. Dit zorgt niet alleen voor ontspannen zicht, maar voorkomt ook gevaarlijke situaties.



De tint heeft echter niets te maken met UV-bescherming. De CE-markering aan de binnenkant van de brilpoot geeft aan of de lenzen gevaarlijk ultraviolet licht tegenhouden. UV-bescherming van 380 tot 400 nanometer is het beste. Wil je het zeker weten, laat het dan controleren door een opticien.