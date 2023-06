‘ZOOP: De Reünie’ is een feit: cast keert eenmalig terug naar Ouwehands Dierenpark

Laatst geüpdatet op juni 8, 2023 by Redactie

Taffie, Mike, Bionda, Bastiaan, Elise, Sira, Moes en Alwin. Namen van personages die de harten van ZOOP-fans na al die jaren nog steeds sneller doen laten kloppen. Twintig jaar geleden begonnen acht piepjonge en onervaren acteurs zonder verwachtingen aan het avontuur van de uiteindelijk immens populaire jeugdserie ‘ZOOP’. De serie werd bekroond met tv-prijzen en had jaarlijkse fandagen met meer dan 10.000 bezoekers. Na drie seizoenen, 325 afleveringen en drie speelfilms stopte het avontuur. Als de Rangers in 2007 de winterse dierentuin verlaten om vlinders te redden in Zuid-Amerika, is dat de allerlaatste keer dat ze ooit samen in de dierentuin zijn geweest. Tot nu. Nog één keer keert de originele cast terug naar de plek waar het allemaal begon: Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Samen blikken ze terug op een bijzondere periode uit hun leven, die voor het merendeel van hen het startpunt bleek van een carrière in de film- en televisie-industrie. ‘ZOOP: De Reünie’ is deze zomer te streamen bij Videoland.



In ‘ZOOP: De Reünie’ blikken castleden Monique van der Werff, Patrick Martens, Nicolette van Dam, Ewout Genemans, Vivienne van den Assem, Juliette van Ardenne, Jon Karthaus en Erwan van Buuren terug op hun unieke tijd als jonge acteurs. In een prachtige avondsetting in de dierentuin delen ze hun meest dierbare herinneringen, kijken ze terug op de gekte die rondom de serie ontstond, de enorme boost die ZOOP aan hun carrières gaf en de begindagen van hun bijzondere vriendschap, die tot op de dag van vandaag nog springlevend is. Daarnaast gaan de acteurs terug in de tijd met scripts van iconische scènes uit de serie en films tijdens een Table Read.



Nooit eerder vertoond eigen materiaal van de acteurs ten tijde van de opnames laat zien hoe hecht ze waren, hoe ze samenleefden in een klein hotel en hoe de dagen achter de schermen werden beleefd. Ook wordt duidelijk hoe een aantal castleden moeite had met de plotselinge bekendheid en wat voor impact dat op hen heeft gehad.



‘ZOOP: De Reünie’ is deze zomer te streamen bij Videoland. De documentaire is geproduceerd door No Pictures Please en geregisseerd door Dennis Wieringa. Naast de reünie zijn ook alle seizoenen en films van ‘ZOOP’ te streamen bij Videoland.



Beeld: Tom Cornelissen