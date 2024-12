Zorg voor een onvergetelijke en hilarische kerst met deze viral TikTok trends

Laatst geüpdatet op december 23, 2024 by Redactie

De #christmascountdown is begonnen, nog maar 8 nachtjes slapen en het is weer kerst. Mariah Carey is weer te horen op de radio, de kerstdiner voorbereidingen zijn in volle gang en de uitnodigingen zijn verstuurd. Wil je kerst dit jaar nou net iets anders aanpakken en heb je genoeg van de eeuwige potjes 30 Seconds of Monopoly tijdens de feestdagen? Wil je even ontsnappen aan de langdradige verhalen van dat ene familielid? Dit jaar is het tijd om de tradities een beetje op te schudden en je te laten inspireren door de vele kerstactiviteiten die momenteel viral gaan op TikTok. Bereid je voor op een hilarische avond en onvergetelijke momenten met je dierbaren met deze drie virale TikTok trends:

1. Christmas Olympics

Transformeer de woonkamer in een kerststadion en organiseer de Christmas Olympics voor de hele familie met hilarische spelletjes zoals Human Hungry Hippos, sneeuw schuiven en cups. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud, en door de deelnemers op te delen in teams wordt dit gegarandeerd een groot succes. Met een leuke prijs, zoals een foute kersttrui of gouden kerstbal, geef je alle deelnemers nét dat beetje extra motivatie.

2. (Grand)Parent prank

De ideale prank voor de feestdagen! Begin een aantal dagen van tevoren met het stiekem verzamelen van items uit het huis van je ouders of grootouders. Pak ze feestelijk in als cadeautjes voor henzelf of andere familieleden. Denk aan een oude mok, die ene lelijke vaas of het favoriete kledingstuk van je vader. Zullen ze de items herinneren als ze het openmaken? Deze prank kan ik ieder geval voor heel wat verwarring zorgen!

3. Christmas dance

Laat je inspireren door de vele #christmasdances op TikTok of verzin je eigen choreografie voor de family Christmas dance. Zorg voor matchende outfits of pyjama’s en beleef uren plezier terwijl iedereen het dansje onder de knie probeert te krijgen. Misschien blijkt die ene oom toch soepele heupen te hebben. Vergeet het vooral niet vast te leggen om nog lang na te genieten van dit hilarische familiemoment.