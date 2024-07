Laatst geüpdatet op juli 10, 2024 by Redactie

Er zijn een paar factoren die meespelen bij het vinden van een zorgverzekering die bij jou past. Omdat er zoveel verschillende zorgverzekeraars en zorgverzekeringen zijn, is het soms moeilijk om door de bomen het bos te zien. Om het allemaal iets makkelijker te maken, geven wij in dit artikel een paar slimme tips bij het afsluiten van een zorgverzekering die bij jou past.

Verschillende soorten zorgverzekering

Allereerst hebben we natuurlijk de basis zorgverzekering. Mensen met een alleen basis zorgverzekering zijn slechts vergoed tegen alle zorg die in het basispakket zit. Het basispakket kan elk jaar veranderen, maar over het algemeen worden er 5 tot 6 behandelingen bij de fysiotherapeut vergoed per jaar vanuit een basisverzekering. Daarnaast zit sommige medicatie in het basispakket, waardoor ook de kosten voor deze medicatie worden vergoed. Natuurlijk komt het veel voor dat mensen meer zorg nodig hebben dan er vanuit het basispakket wordt vergoed. Daarom is het mogelijk om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Voor mensen met langdurige blessures kan dat een fysiotherapie zorgverzekering zijn. Mensen die vaak gaatjes hebben, zijn voordeliger uit met een aanvullende tandartsverzekering. Voor kinderen of volwassenen met een beugel is het voordeliger om een orthodontie zorgverzekering af te sluiten.

De voordelen van een zorgverzekering voor het hele gezin

Je kunt dus op basis van de zorg die jij nodig hebt of denkt te hebben een zorgverzekering op maat afsluiten. Daarnaast is het ook mogelijk om een zorgverzekering voor het hele gezin af te sluiten. Met een zorgverzekering voor het gezin beheer je de zorg van alle gezinsleden met één polis. Je ontvangt alle facturen in één keer en hebt ook maar één aanspreekpunt. Een zorgverzekering voor het gezin kan ervoor zorgen dat alle zorg te overzien blijft en makkelijk afgehandeld kan worden wanneer er bijvoorbeeld kosten gedeclareerd moeten worden. Voor veel mensen is het afsluiten van een zorgverzekering voor het gezin vooral voordelig, omdat kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd worden. Zo spaar je dus een hoop poliskosten. Daarnaast bestaan er ook zorgverzekeraars die korting geven op de zorgpremie van een gezin. Natuurlijk blijft de hoogte zorgpremie afhankelijk van de zorgbehoeften van de gezinsleden. Ook kunnen de voorwaarden per zorgverzekeraar verschillen. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op: zorgverzekering gezin.

Alle voordelen op een rijtje

Wanneer je vaak extra zorg nodig hebt die niet uit het basispakket wordt vergoed, is het verstandig om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Als je een groot gezin hebt of één of meer kinderen van 18 of jonger in het gezin hebt, is het vaak voordeliger om een zorgverzekering voor het hele gezin af te sluiten. Let wel altijd op de verschillende voorwaarden van zorgverzekeraars en houdt rekening met een hogere premie als gezinsleden extra zorgbehoeften hebben.