Zwarte truffel, een genot voor het gehemelte met meerdere gezondheidsvoordelen

De natuur is wijs, en de planeet waarop we leven was in staat om alles te bieden toen het nodig was toen er nog maar weinig mensen woonden. Iets dat in de loop der jaren is veranderd, omdat we nu met zoveel zijn, dat zowel landbouw als veeteelt op grote schaal plaats vinden, omdat het alleen op deze manier mogelijk is om de wereldbevolking te voeden, hoewel het zelfs met deze controversiële oplossing voor veel mensen niet mogelijk is geweest om te stoppen met honger lijden.



Maar ondanks het feit dat het tegenwoordig gemakkelijk is om hectares en hectares gewassen te hebben om aan de wereldvraag te voldoen, is het toch merkwaardig dat in het geval van sommige producten de productie lager is dan de vraag, waardoor deze voedingsmiddelen de categorie van gastronomische juwelen zijn.



Een van de meest gewaardeerde producten in keukens, evenals door de meest prestigieuze chef-koks, is de zwarte truffel, bekend als de zwarte diamant. En het is dat, ondanks het feit dat deze schimmel wordt gekweekt in andere landen zoals Frankrijk of Italië, Spanje de grootste producent is van dit culinaire juweel dat in staat is om de meest elementaire gerechten om te toveren tot een gastronomisch product.

Maar wat is de zwarte truffel eigenlijk? Welke eigenschappen heeft het en wat levert het op?

De zwarte truffel is een ondergrondse schimmel die symbiotische associaties vormt met de wortels van steeneiken, eiken, populieren, lindebomen, hazelnoten en andere bomen. Om ze te lokaliseren, worden truffelhonden gebruikt die ze van enkele meters afstand kunnen ruiken, en die moeten worden getraind om deze functie uit te voeren.



Deze schimmel met een onregelmatige bolvorm, zwart van kleur, aangename smaak en intens aroma, wordt geoogst tijdens de koudste wintermaanden, dat wil zeggen tussen november en maart.



De zwarte truffel is een uitstekend voedingsmiddel met een hoge culinaire kracht, maar niet alleen dat, het heeft ook vele andere eigenschappen en voordelen voor de gezondheid. In feite gaat het gebruik van de zwarte truffel terug tot de oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen die het niet alleen gebruikten voor zijn voortreffelijke smaak, maar ook voor zijn geneeskrachtige eigenschappen.



Ze kunnen de werking van het zenuwstelsel en de bloedsomloop verbeteren en helpen ook de spieren stevig te houden. Vroeger werden er ook lustopwekkende eigenschappen aan toegeschreven, maar als er iets is waardoor de zwarte truffel opvalt, dan is dat vanwege de smaak, want met slechts een paar plakjes is het mogelijk om van een gerecht iets goddelijks te maken.