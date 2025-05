5 redenen om Zweden minstens twee keer in je leven te bezoeken

Laatst geüpdatet op mei 9, 2025 by Redactie

Er zijn bestemmingen die je één keer in je leven bezoekt, voordat je doorgaat naar de volgende. Zweden is daar niet één van. Het is een land vol opvallende contrasten dat meer dan één reis waard is. Waar anders kun je in de zomer in een helder meer zwemmen en in de winter op het bevroren oppervlak schaatsen? Het ene seizoen het noorderlicht bewonderen en het andere seizoen genieten van de middernachtzon? Hier zijn vijf goede redenen om Zweden minimaal twee keer in je leven te bezoeken.

Zweden – een land van contrasten

Zweden is een land van krachtige contrasten, waar besneeuwde bossen samenkomen met vruchtbare vlakten, waar grote meren uitmonden in wilde archipels en waar levendige steden overgaan in ongerepte natuur. Maar het zijn vooral de seizoenen die het land op spectaculaire wijze veranderen. Bij elke reis openbaart Zweden zich in een nieuw licht: een bestemming die je nooit twee keer op dezelfde manier ervaart.

5 goede redenen om Zweden minstens twee keer te bezoeken

1. Bewonder het noorderlicht en de middernachtzon

In de winter verlicht het poollicht de hemel van de Noordpool. Maak een nachtelijke sneeuwschoenwandeling met een gids of ga mee op een hondensleetocht, ver weg van de lichtvervuiling, om dit ongelooflijke fenomeen te aanschouwen. Je kunt deze hemelse ervaring zelfs combineren met een gastronomische wandeling langs de lokale keuken.



In de zomer, ten noorden van de poolcirkel, gaat de zon nooit onder. Speel middernachtgolf in Haparanda, doe mee aan de noordelijkste triatlon ter wereld in Gällivare of ga wandelen in het Werelderfgoed Lapland, waar wildernis en Sami-cultuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

2. Beleef de Zweedse stad, van opwinding tot cocooning

De grote steden Stockholm, Göteborg en Malmö veranderen met de seizoenen.



In de lente en de zomer verplaatst het leven zich naar buiten, waar natuur en cultuur samenkomen, altijd dicht bij het water. Slenter door de levendige straten met volle terrassen en geniet van de gratis festivals. Geniet van je fika onder de kersenbloesems van Kungsträdgården in Stockholm, of in een van de gezellige cafés van de hoofdstad. Ervaar de sfeer op het Way Out West festival in Slottsskogen Park in Göteborg. Zoek verkoeling op het Ribersborgsstranden in Malmö, op een steenworp afstand van het historische centrum, of verken de kanalen per kajak.



In de herfst en winter is het tijd voor mys, de Zweedse levenskunst die bestaat uit warmte, rust en gezelligheid. Ga in een café bij kaarslicht zitten en geniet van een kaneelbroodje. Laat je in Stockholm verblinden door de lichtinstallaties van Nobel Week Lights. In Göteborg kun je de magische sfeer van Julstaden en het pretpark Liseberg ervaren, dat is omgetoverd tot de grootste kerstmarkt van het land. In Malmö kun je cultuur snuiven in musea of ​​tot rust komen in winterparken, zoals Pildammsparken.

3. Het licht vieren: Midsommar en Lucia

Licht staat centraal bij twee grote Zweedse festivals, die net zo contrasterend zijn als de seizoenen waarin ze worden gevierd.



Tijdens Midzomer vieren de Zweden de zomer en het leven door rond de bloementuin te dansen, bloemenkransen in hun haar te dragen, liedjes te zingen en fotolijstjes in hun handen te houden. Ze genieten van gemarineerde haring, nieuwe aardappelen en de traditionele aardbeientaart. Om middernacht is de dag bijna nacht.



Op 13 december, hartje winter, brengt het feest van de Heilige Lucia een heel ander licht en een andere sfeer: zacht, gezongen, intiem. Een processie bij kaarslicht, geleid door een jong meisje dat een kroon van kaarsen draagt, trekt door scholen, kerken en openbare plaatsen. We delen lussekatter (saffraanbroodjes) en glögg (glühwein) in een rustige sfeer bij kaarslicht.

4. Door Zweden reizen per trein, tussen episch en avontuur

In het voorjaar kun je een grote reis maken aan boord van de historische en authentieke Vildmarkståget (Wildernistrein), in samenwerking met het Gävle Spoorwegmuseum. Van Stockholm naar Kiruna, via Luleå en de Hoge Kust, laat je meevoeren op een unieke route door de meest spectaculaire regio’s van het land.



In de herfst kun je kiezen voor een korte maar aantrekkelijke route in het zuiden. Twee populaire excursies zijn onder meer de Huskvarna-Jönköping-Bankeryd-lijn in Småland, die langs het Vättern-meer (het diepste meer van Zweden) loopt. Maak een stop in de hoofdstad van de regio, Jönköping. En Kinnekullebanan in het westen van Zweden, tussen de pareltjes Mariestad en Lidköping. De route loopt langs het Vänermeer (het grootste meer van het land) en langs mooie treinstations uit de 19e eeuw. Deze lijn geeft toegang tot een aantal prachtige wandelroutes, zoals Kinnekulleleden en Biosfärleden.

5. Schaatsen of peddelen: Zweden over het water

Als je in de zomer wel eens in een Zweeds meer hebt gezwommen, kun je je voorstellen hoe geweldig het is om eroverheen te lopen als het in de winter bevroren is.



In de zomer is Zweden een paradijs voor wateractiviteiten: meer dan 100.000 meren met milde temperaturen, een afwisselende kustlijn en ongerepte archipels. Peddel in de granieten wateren van Bohuslän, vis in Skåne of neem deel aan de beroemde ÖtillÖ swimrun (zwemmen/hardlopen) race in de archipel van Stockholm.



In de winter bevriezen deze wateren… maar het avontuur gaat verder. Schaats op bevroren meren, neem een ​​ijsbad gevolgd door een sauna of ga vissen. Op het meer Tavelsjö in Västerbotten bieden ontwikkelde skatepaden een onvergetelijke Scandinavische ervaring.

En er zijn nog zoveel redenen om terug te komen…

Voor de Sami, de oorspronkelijke bevolking van Noord-Zweden, zijn vier seizoenen niet genoeg om de veranderingen in de natuur te beschrijven. Ze herkennen er acht! Acht ritmes, acht stemmingen, acht uitnodigingen om te reizen.